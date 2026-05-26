Jön a nyári időjárás– ezek Budapest legnépszerűbb strandjai
A pünkösdi hosszú hétvégére végre megérkezik az igazi nyári meleg, így sokan indulhatnak vízpartra Budapesten és környékén. A strandok, szabadstrandok és Duna-parti pihenőhelyek ilyenkor megtelnek napozókkal, sportolókkal és azokkal, akik néhány órára kiszakadnának a városi nyüzsgésből.
A Dunapart strandjai is nagyon népszerűek
A legismertebb budapesti Duna-parti helyek közé tartozik a Római-part, amely nyaranta igazi üdülőövezetté alakul. A hangulatos büfék, a közvetlen vízpart és az esti naplementék miatt sokak kedvence. Szintén egyre többen látogatják az Árasztó-partot, amely természetközelibb, nyugodtabb környezetet kínál. A Kopaszi-gát inkább modern vízparti pihenőhely, ahol a zöldterületek, éttermek és sétányok vonzzák a látogatókat, valamint azokat akik a vízi sportok szerelmesei, ugyanis lehetőség van ott kajakozni és kenuzni is.
Népszerű nyári találkozóhely lett a Népsziget és a Nehru part is, ahol sokan piknikeznek vagy napoznak a Duna mellett. A Sho Beach különleges, homokos hangulatával idézi a tengerpartokat, míg a Pünkösdfürdői szabadstrand a családosok körében kedvelt.
A tavakat is kedvelik a strandolók
A főváros környékén található tavak szintén rengeteg embert csábítanak a víz mellé. A Lupa Beach az elmúlt évek egyik legfelkapottabb helye lett kristálytiszta vizével, fehér homokos partjával és számos vizi kikapcsolódási lehetőségével.
Az Omszki-tó főként a sportolók és wakeboardosok kedvence, míg a Délegyházi tavak a természetes strandélmény miatt népszerűek.
Sokan keresik fel a Dunaharaszti-tavat és a budakalászi Bányatavat is, de a Velencei-tó továbbra is az egyik legismertebb nyári úti cél a budapestiek számára. A klasszikus strandélményt kedvelőknek a Palatinus Strand és az Aqualand Ráckeve is remek választás lehet.
