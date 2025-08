Időjárás: olyan hőség jön, hogy te is szédelegni fogsz, mutatjuk mikor ér ide

Az elmúlt hetekben egészen "normális" volt az idő. Alkalmas volt vízparti nyaralásra, kirándulásra és különféle szabadtéri programokra is. Nos, hamarosan újra bekeményít azt időjárás, így akik nem valamilyen vízparton töltik majd szabadságukat, jobb ha a hűvös szobában maradnak, vagy esetleg egy klimatizált bevásárlóközpontban nézelődnek.

Az időjárás alaposan megváltozik, érkezik a hatalmas hőség Fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország

Nagyon jól jártak azok, akik már ezen a hétvégén elutaznak valamilyen vízpartra, mondjuk a Balatonra és a szabadságukat az augusztus 11-i hétre időzítették. Mégpedig azért, mert már augusztus 8-tól, péntektől berobban a kánikula. Ezen a napon már 36 fokos maximumokra számíthatunk, de már csütörtökön is 33 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. A koponyeg.hu prognózisa alapján az is elképzelhető, hogy a hatóságok ismét hőségriadót fognak elrendelni, hiszen a forróság nem egy-két napig lesz velünk.

Nagyon bedurvul az időjárás

A legmelegebb az előrejelzések szerint a hétvégén várható, ekkor már 38 fokra is számíthatunk, így mindenkinek érdemes ügyelnie a kellő mértékű folyadékfogyasztásra és az UV védelemre. A jövő héten sem csökken igazán a forróság, hiszen minden nap 36-37 fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani. Bár a forróság a jövő hét végén is vendégünk marad, augusztus 15-én és 16-án már záporok és zivatarok is előfordulhatnak a 35-36 fokos melegben, így akkor sokak számára még nehezebb lesz elviselni a párás meleget.

Vagyis aki teheti, használja ki ezt a kánikulát és a szikrázó napsütést, ugyanis augusztus 20. előtt ez az utolsó nyári periódus, amikor még önfeledten strandolhatunk a Balatonnál, a Velencei tónál, vagy más nyílt vizeinknél.