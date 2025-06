Őrjítő hőség Budapesten? Mutatjuk, hol tudsz ingyen hűsölni

Hűsölni kell a hőségben, ha túl akarunk élni. Budapest titokban tele van olyan helyekkel, ahol ezt könnyen megtehetjük. Most adunk pár tippet, hogy hová lehet bemenni ilyen melegben.

Hűsölni tökéletes helyszín lehet egy pláza Fotó: CSAPO BALAZS / Kisalföld

Plázák, avagy a túlélés főhadiszállásai

Budapest tele van plázákkal, bárhová megyünk, útba esik egy. Ezek nem csak bevásárló paradicsomok lehetnek, hanem klímás menedékhelyek is. Sokan nem bevásárolni járnak ide, hanem beülnek hűsölni, sok helyen ingyenesen igénybe vehető wifi és konnektor is van, ami nem mellékes.

Párakapuk és árnyas fák

Nem csak a kicsik rohangálnak örömmel át a párakapukon, hanem a felnőttek is szívesen hűsölnek alattuk. Ilyen párakapuval találkozhatunk a Deák téren, a Gozsdu udvarban, a Madách téren, a Szabadság téren is. A napszúrás elől a főváros zöld területeire is menekülhetünk.

Jól tud esni a melegben a hideg vízpermet Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A zöld és nyugis területeken a nagy ős fák miatt sokkal jobb a klíma. Ilyen hely a Népliget, a Városliget, a Tabán, a Margitsziget vagy az Orczy park is.

Könyvtárak is jó opció

Nemcsak olvasni lehet, de megmenekülni is a meleg elől. A Szabó Ervin Könyvtárnak nem csak a központi épülete, de a kerületi részlegek is nyitva vannak az emberek elől. Ha nem szeretnénk kölcsönözni, csak olvasni egyet, akkor bérlet sem szükséges.

Könyvtárakból nem csak kölcsönözni lehet, be is lehet ülni olvasni Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Templomokban is lehet hűsölni

A belvárosi régi templomok vastag falai természetes légkondiként működnek. Leülhetsz egy padra pár percre és hirtelen egy másik klímába csöppensz.

Kulturális terek, ahol senki nem kérdezi, hogy mit keresel ott

A fővárosban sok olyan kulturális hely van, ahol nem csak egy kiállítás vagy esemény idejéig van nyitva, az előterébe vagy a várójába be lehet ülni. Ilyen a Műcsarnok, a Bálna, a B32 Galéria és a Jurányi inkubátorház is.

Vízközeli chillek a fővárosban

Van, aki már a víz látványától is lehűl, de a víz mellett mindig is elviselhetőbb volt a kánikula. Kiülni egy könyvvel a vízpartra vagy csak meginni a vízparton egy hideg italt is felfrissülést hozhat. A teljesség igénye nélkül ilyen budapesti helyszínek: a Kopaszi-gát, a Római-part, a Neubauer-kikötő vagy a csepeli Királyerdői Dunapart.