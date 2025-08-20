RETRO RÁDIÓ

Sokkoló videó: a levegőben gyulladt ki egy Boeing - 273 utas volt a repülőgépen

A tüzet a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 06:46
repülőgép Boeing tűz

Egy Düsseldorfba tartó Condor Airlines-járaton drámai pillanatokat éltek át az utasok, amikor a repülőgép egyik hajtóműve kigyulladt. A DE 3665-ös járat Korfuról indult szombaton este, és 273 ember utazott rajta, amikor a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel. „Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk” – idézte fel az egyik utas a történteket a BAMA szerint.

Többen pánikba estek, volt, aki azt hitte, végleg vége van, és már búcsúüzeneteket írt a szeretteinek. A személyzet irányításával a gép végül a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, a légitársaság szerint az utasok egy pillanatra sem voltak valódi életveszélyben. A vizsgálatok alapján a problémát a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.

Az utasok Németországba csak másnap, délelőtt fél 11-kor érkezhettek meg, miután új járatra helyezték át őket.

@corekvas This just happened 🤯🔥✈️ #corfu #greecetiktok ♬ original sound - Vasiliki

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu