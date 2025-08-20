Sokkoló videó: a levegőben gyulladt ki egy Boeing - 273 utas volt a repülőgépen

Egy Düsseldorfba tartó Condor Airlines-járaton drámai pillanatokat éltek át az utasok, amikor a repülőgép egyik hajtóműve kigyulladt. A DE 3665-ös járat Korfuról indult szombaton este, és 273 ember utazott rajta, amikor a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel. „Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk” – idézte fel az egyik utas a történteket a BAMA szerint.

Többen pánikba estek, volt, aki azt hitte, végleg vége van, és már búcsúüzeneteket írt a szeretteinek. A személyzet irányításával a gép végül a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, a légitársaság szerint az utasok egy pillanatra sem voltak valódi életveszélyben. A vizsgálatok alapján a problémát a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.

Az utasok Németországba csak másnap, délelőtt fél 11-kor érkezhettek meg, miután új járatra helyezték át őket.