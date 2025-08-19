RETRO RÁDIÓ

Lopás a kecskeméti repülőtéren: Működésképtelen repülőgépekből, használhatatlan alkatrészeket vittek el a tolvajok

A július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött - írja az MTI.

2025.08.19.
laktanya bűncselekmény Magyar Honvédség

Ezek kapcsán — a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel — a tárca az alábbiakat hozza nyilvánosságra:

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette. A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. 

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették. A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét. 

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.

 


 

