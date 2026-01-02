Erre a csillagjegyre ma nagyon pozitív nap vár
Az Oroszlán kissé szétszórt, a Rák magabiztos lesz ma. Eláruljuk azt is, mire készülhet a többi csillagjegy ezen a pénteken.
Izgalmasan indul a 2026-os év eleje. Máris mutatjuk, mire számíthat a tizenkét különböző csillagjegy szülötte 2026 második napján, azaz január másodikán, pénteken!
Napi horoszkóp, csillagjegyek szerint– 2026. január 2., péntek
Kos
Beszéljen át mindent a családjával, most bőven lesz rá ideje és lehetősége. A pénteki bolygóállások kedvezően érintik önt, különösen a karrierterveket és az önmegvalósítást támogatják. Minden sikerülhet, amibe mostanában energiát fektet.
Bika
A változás lehetősége már ott van a levegőben, és bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Járjon nyitott füllel és szemmel a világban, hogy azonnal lecsaphasson a jó üzletre vagy az ideális állásra. Ám ez a nap még maradjon az információgyűjtésé.
Ikrek
Izgalmasan alakul ön számára a péntek. A véletlen a kezére játszik, mert olyan dolgok derülnek ki, amelyekről eddig nem sok tudomása volt. Így most könnyen válthat taktikát, és ha ügyesen „keveri a kártyákat”, nagyon hamar elérheti, amire vágyik.
Rák
A Hold ma belép a jegyébe, ettől igazán elemeiben érezheti magát. A Vénusz fényszöge ráadásul támogatja, hogy erősnek, céltudatosnak és legyőzhetetlennek érezze magát. Ez a magabiztosság most a kisugárzásán is meglátszik, és a horoszkóp szerint ezzel a határozottsággal bárkit meggyőzhet, aki korábban kételkedett önben.
Oroszlán
Kissé szétszórt lehet, és talán nem igazán találja a helyét, hiszen az ünnepek után nem könnyű visszarázódni a mindennapokba. Az új esztendő azonban sok változást hoz, és nincs oka aggódni: a helyzete nagyon is biztos.
Szűz
Remélhetőleg önnek sem kell még dolgoznia, mert az ünnepek után igazán jót tenne egy kis pihenés. Ha teheti, használja ki az időt, és töltődjön a párjával! Beszélgessenek, bújjanak össze, nézzenek filmeket, romantikázzanak!
Mérleg
Gyakran túl sokat tesz azért, hogy másoknak megfeleljen. Határozza el, hogy idén ez másképp lesz! A prioritási lista élén most ön és a saját boldogsága álljon. Ne hezitáljon, húzza meg a képzeletbeli határvonalat már most.
Skorpió
A pénteki nap gondtalan kikapcsolódást hoz, feltéve, ha valóban nem kell dolgoznia. Olyan élmények, beszélgetések és felismerések érhetik, amelyek hatására több fontos kérdésben is megváltoztathatja a véleményét. Nagyon pozitív nap vár önre.
Nyilas
A pénteki nap bonyolultabb helyzetet hozhat, mint amire számított. Lehet, hogy valaki furcsa kéréssel fordul önhöz, amelyre sem nemet mondani, sem azonnal igent nem szeretne. Kérjen egy kis haladékot, hogy mindent részletesen átgondolhasson!
Bak
Lehet, hogy ez nem mindig tudatosul önben, de sokan adnak a véleményére. Épp ezért fontos, milyen álláspontot képvisel egy hírrel vagy eseménnyel kapcsolatban a családban és a közeli ismerősök körében. Az ön véleménye most másoknak is támpont.
Vízöntő
Kezdenek lendületbe jönni a dolgok, ezért fontos, hogy nyitott legyen az új lehetőségekre. Könnyen lehet, hogy pénteken egy kedvező hír teljesen felkelti az érdeklődését, és máris lázasan gondolkodik a megoldáson.
Halak
A Merkúr a Bak jegyében jár, és segít abban, hogy ügyei gördülékenyen rendeződjenek. A hétköznapok szintjén is minden sokkal olajozottabban megy, így mostantól igazán a jövőre és az új célokra koncentrálhat.
