Erre a csillagjegyre ma nagyon pozitív nap vár

Izgalmasan indul a 2026-os év eleje. Máris mutatjuk, mire számíthat a tizenkét különböző csillagjegy szülötte 2026 második napján, azaz január másodikán, pénteken!

A Skorpió csillagjegy szülötteire nagyon pozitív nap vár január másodikán, pénteken (Fotó: Freepik)

Napi horoszkóp, csillagjegyek szerint– 2026. január 2., péntek

Kos

Beszéljen át mindent a családjával, most bőven lesz rá ideje és lehetősége. A pénteki bolygóállások kedvezően érintik önt, különösen a karrierterveket és az önmegvalósítást támogatják. Minden sikerülhet, amibe mostanában energiát fektet.

Bika

A változás lehetősége már ott van a levegőben, és bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Járjon nyitott füllel és szemmel a világban, hogy azonnal lecsaphasson a jó üzletre vagy az ideális állásra. Ám ez a nap még maradjon az információgyűjtésé.

Ikrek

Izgalmasan alakul ön számára a péntek. A véletlen a kezére játszik, mert olyan dolgok derülnek ki, amelyekről eddig nem sok tudomása volt. Így most könnyen válthat taktikát, és ha ügyesen „keveri a kártyákat”, nagyon hamar elérheti, amire vágyik.

Rák

A Hold ma belép a jegyébe, ettől igazán elemeiben érezheti magát. A Vénusz fényszöge ráadásul támogatja, hogy erősnek, céltudatosnak és legyőzhetetlennek érezze magát. Ez a magabiztosság most a kisugárzásán is meglátszik, és a horoszkóp szerint ezzel a határozottsággal bárkit meggyőzhet, aki korábban kételkedett önben.

Oroszlán

Kissé szétszórt lehet, és talán nem igazán találja a helyét, hiszen az ünnepek után nem könnyű visszarázódni a mindennapokba. Az új esztendő azonban sok változást hoz, és nincs oka aggódni: a helyzete nagyon is biztos.

Szűz

Remélhetőleg önnek sem kell még dolgoznia, mert az ünnepek után igazán jót tenne egy kis pihenés. Ha teheti, használja ki az időt, és töltődjön a párjával! Beszélgessenek, bújjanak össze, nézzenek filmeket, romantikázzanak!

Mérleg

Gyakran túl sokat tesz azért, hogy másoknak megfeleljen. Határozza el, hogy idén ez másképp lesz! A prioritási lista élén most ön és a saját boldogsága álljon. Ne hezitáljon, húzza meg a képzeletbeli határvonalat már most.

Skorpió

A pénteki nap gondtalan kikapcsolódást hoz, feltéve, ha valóban nem kell dolgoznia. Olyan élmények, beszélgetések és felismerések érhetik, amelyek hatására több fontos kérdésben is megváltoztathatja a véleményét. Nagyon pozitív nap vár önre.