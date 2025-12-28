Valódi csodának voltak tanúi a hívők a templomban egy ünnepi mise során - Videó!

Karácsonyi csoda történhetett egy Las Vegas-i templomban az ünnepi mise közben. A hívek úgy gondolják, hogy a mise alatt egy szent arc jelent meg az oltár egyik szövetén.

Az ünnepi mise alatt történt jelenség gyorsan bejárta az internetet Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció

Meglepő dolog törtét az ünnepi mise közben

Edmund Nnadozie atya a St Thomas More-templomban prédikált a Guadalupei Miasszonyunk ünnepségén, amikor a gyülekezet sokkot kapott, azt állítva, hogy egy arcot láttak megjelenni az oltár közelében lévő szövet gyűrődéseiben.

A szövetet egy talapzatra terítették, amelyen a Guadalupei Szűzanya szobra állt. Az ünnepet december 12-én tartották. A hívek képeket készítettek, amelyeken látható, hogy az anyag később egy emberi arcra emlékeztető formává gyűrődik.

Ben Yzaguirre, aki részt vett a misén, lefényképezte a jelenséget. A férfi nyilatkozott is a helyi újságnak, amiben csodának nevezte a jelenséget.

Hiszem, hogy ez egy csoda, egy mennyei jel. Gyönyörű látvány, és örülök, hogy részese lehettem ennek

A képek elárasztották a közösségi médiát, ahol a misén részt vevő többi hívő is egyetértett Yzaguirre kijelentésével. Az emberek egyetértettek abban, hogy a Szűzanya arca jelent meg az anyagban. A misén nagyjából 800 ember vett részt.

Azt hiszem, a Szűzanya üzenetet küldött nekünk, amiben elmondta még mindig itt vagyok, tudom, hogy ma az én ünnepem van, és megint megmutatom magam

A Guadalupei Miasszonyunk a mexikói indiánok egyik legfontosabb vallási jelképe. A hagyomány szerint 1531 telén a Szűzanya Juan Diegónak, egy indián férfinak jelent meg a Mexikóváros közelében fekvő Tepeyac-dombon. A jelenés során arra kérte őt, hogy a püspöknél járjon közben egy templom felépítéséért.

A püspök kezdetben kételkedett Juan Diego szavaiban, és bizonyítékot kért. A legenda szerint a Szűzanya ekkor csodás jelet adott: az évszak ellenére virágzó rózsákat küldött a dombtetőre. Juan Diego ezeket köpenyében vitte el a püspökhöz, aki végül elfogadta a jelenés hitelességét. A helyszínen később templom, majd székesegyház épült, ahol ma is őrzik Juan Diego tilmáját. A jelenések emlékére a Guadalupei Miasszonyunk ünnepét minden évben december 12-én tartják - írja a DailyMail.