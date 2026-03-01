Folytatódik a lomtalanítás Budapesten, a Mohu fellép az illegális lomok ellen

Az V. és XIII. kerületben folytatódik a lomtalanítás a fővárosban. A MOHU elszállítja a szabályosan kirakott lomokat, azonban az illegális hulladék ellen fellép, ha kell. Az illegális hulladék a terület fenntartójának – sok esetben az önkormányzatnak – a felelőssége. A MOHU Budapest nem hatóság, de ha az önkormányzat kéri, akkor megosztja, hogy a tapasztalatok alapján mely önkormányzati területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, hol lehet szükség hatósági fellépésre. Ez segíti a közterület-fenntartók munkáját, és hozzájárul a kerületi utcák és parkok tisztaságának megőrzéséhez.

Budapest két kerületében folytatódik a lomtalanítás Fotó: Metropol

A lomtalanításnak komoly szabályai vannak

Korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki, amely nem minősül lomnak, és nem a kerületi lakosoktól származik. Így például vállalkozások – vendéglátóhelyek, szervizek stb… – régi elektromos berendezéseket, festékesdobozokat, vegyszereket tesznek a lomok közé. Vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben, pl. egy cég irodájának felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem lakossági eredetű anyag kerül a közterületre. Ezek illegális hulladékok. A MOHU Budapest azokban az esetekben tesz jogi lépéseket, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt, és vállalkozás szórta oda a szemetet.

Külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék. Ilyen lehet például egy park, egy többsávos út mellett lévő járdasziget. Ezek a helyszínek nem az ingatlanok előtt vannak, nem kapcsolódnak a lakosság szabályos lomkihelyezéséhez, hiszen a lakók a saját ingatlanuk elé helyezik ki a lomot. Ezért az ilyen pontokon megjelenő hulladék sokszor arra utal, hogy illegális lerakásról van szó.

Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

A MOHU Budapest nyitott az együttműködésre a kerületi önkormányzatokkal, hiszen a közterület‑felügyelet és a fenntartást végző helyi munkatársak rendelkeznek azokkal a jogosultságokkal, eszközökkel és helyismerettel, amelyek megakadályozhatják, hogy más településen lakók vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi, lakossági lomtalanítást, és illegális hulladékot helyezzenek ki. A MOHU Budapest és a lakosok közös érdeke, hogy megóvjuk a kerület közterületeit és parkjait attól, hogy illegális lerakóhelyekké váljanak. Az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának – sok esetben az önkormányzatnak – a felelőssége. A MOHU Budapest feladata továbbra is a szabályosan kihelyezett lakossági lomok maradéktalan elszállítása.