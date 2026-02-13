Kezdődik az idei lomtalanítási szezon – ebbe a kerületbe megy először a MOHU

Közzétette a MOHU az első két kerületet, ahol a már jól ismert módon, a házak elé lehet kitenni a felesleges nagy méretű bútorokat, tárgyakat. A hulladék elhelyezése közben azonban nem árt néhány dologra odafigyelni, nehogy bírsággal végződjön a lomtalanítás.

Idén még a megszokott rend szerint lesz lomtalanítás a legtöbb kerületben. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Ebben a két kerületben lesz idén először lomtalanítás

A MOHU honlapján közzétett információk szerint idén először az XXI. kerületben lesz lomtalanítás, méghozzá február 15. és 26. között. Ezt követően pedig az V. kerületben lehet a házak elé kitenni a lomokat, február 27-én. Azt, hogy ezekben az időintervallumokban melyik utcából mikor szállítják el a szemetet, ezen és ezen a térképen lehet megnézni. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. Így ez az első és legfontosabb szabály, amit érdemes betartani, de itt még nincs vége!

Milyen lomokat lehet kitenni a ház elé?

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált, úgynevezett nagydarabos hulladékokat szállítja csak el a MOHU. Ezek olyan hulladékok amik méretük miatt nem rakhatók év közben a kukákba. Lomnak minősülnek például az elhasználódott bútorok, matracok, szőnyegek, bőröndök, nagyméretű sportszerek (pl. síléc) és használati tárgyak is.

Mit tilos ilyenkor kitenni a házak elé?

Nem rakható ki a ház elé kommunális hulladék, éttermek, boltok által termelt hulladék, építési törmelék, gumiabroncs és zöld hulladék sem. Tilos hamut és földet kirakni, ahogy üveget, műanyagot és fémet is. Az újrahasznosítható hulladék kirakása is tilos, ahogy veszélyes hulladékot, elektromos és elektronikai hulladékot sem lehet a ház elé kitenni.

Nem mindegy, hová és mikor tesszük ki a lomokat! Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Van, amit elkülönítve kell kitenni

A MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel, szállítják el a lomtalanítás alkalmával – írják a weboldalukon. A fahulladékok közé helyezhető:

tömör fa,

deszka,

léc,

forgácslap,

lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak),

OSB-lapok,

rétegelt lemez,

rekesz, raklap.

Az sem mindegy hová tesszük ki a lomokat

A lakóházak előtti, kukásautókkal jól megközelíthető közterületre kell úgy kitenni a lomokat, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozzuk. Tilos tehát az úttestre, bicikliútra, zöldterületre pakolni a lomokat! Emellett azt is fontos tudni, hogy a lomkikészítést este hat óra után lehet csak elkezdeni, aki előbb visz ki valamit az utcára, bírságot is kaphat.