„Megörököltem az unokatestvérem házát, megdöbbentett, amikor megláttam, mi van odabent”

A 80 éves Eileen Stukane véletlenül értesült Bob Stukane haláláról kilenc hónappal a tragédia után, amikor a testvérével egy családtörténeti weboldalt böngésztek, és rábukkantak a halálozási értesítésre. Felvette a kapcsolatot a temetkezési vállalattal, hogy megtudja, hogyan halt meg Bob, azonban azt a választ kapta, hogy a személyzet már régóta próbálta elérni őt, ugyanis megörökölte a férfi philadelphiai külvárosi házát.

Megörökölte unokatestvére házát, de a bent látottak sokkolták

Amikor Eileen belépett az ingatlanba, akkor szembesült azzal, hogy unokatestvére lomhalmozó volt. Az elszánt nyugdíjas azonban rendet rakott a három hálószobás, két fürdőszobás házban, és most más lomhalmozóknak is azt üzeni, hogy beszéljenek a nehézségeikről.

Bob problémái évtizedekig tartottak, egy 1980-as évekbeli szállodai támadás és egy súlyos autóbaleset után. Halálakor Eileennel több mint egy éve nem beszélt.

A lomhalmozáshoz valóban kapcsolódik egyfajta magány. Aki lomhalmozó, nem így akar élni

- nyilatkozta Eileen.

Eileen új könyve, A ház, ami mindent megtartott, részletesen leírja a philadelphiai ház rendbetételének folyamatát. Eileen akkor 71 éves volt, és amikor meglátta, milyen körülmények között élt az unokatestvére, dühös lett rá, amiért gyakorlatilag próbálta kitörölni a családja emlékét a traumája után.

Bob, aki nem volt házas és nem voltak gyerekei, elegendő pénzt hagyott a számláján ahhoz, hogy egy lomtalanító cég kiürítse a házat. Dühét félretéve azonban Eileen maga állt neki, és átalakította az otthont.

Csak azt akartuk, hogy megadjuk neki azt a tiszteletet, amit gondoltunk, hogy megérdemel… És hogy a ház tele volt karácsonyi díszekkel, apró karácsonyfákkal, diótörő babákkal és kézműves készletekkel, amiket a templom jótékonysági boltjába vitt, számomra ez azt jelentette, hogy valaki próbált visszanyúlni a boldogabb idők felé, és próbálta emelni a hangulatát. Egész évben akarta a karácsony szellemét, teljesen egyedül

- mondta Eileen.

Eileen néhány hónappal később megszervezte Bob temetését egy philadelphiai templomban. A könyvében leírja, hogy a férfi a szülei mellé lett temetve - számolt be róla a Mirror.