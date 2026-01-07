53 éve történt az első túszdráma Magyarországon - az egyik támadót megölték

A magas rangú pártfunkcionáriusok gyermekeként született, 19 éves Pintye András, és a 2 évvel fiatalabb öccse, László hosszú ideje disszidálni vágyott, de a tervük megvalósításához szükséges pénzt nem sikerült összegyűjteniük. 1973. január 7-én úgy döntöttek, hogy apjuk kulcsának ellopása után fegyvereket szereznek a balassagyarmati laktanyából, majd behatolnak a Geisler Eta Leánykollégiumba. Így kezdődött hazánk első valódi túszdrámája.

A túszdráma öt napig tartott Fotó: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Húsz diáklány éppen visszatért a téli szünetről. Már a lefekvéshez készültek, amikor este 10 óra körül a fivérek betörtek hozzájuk. Az első éjszakán az épület egy be nem szegezett ablakán keresztül öt lánynak sikerült megszöknie. Ők értesítettek az utcán egy rendőrpárost, akik behatoltak az épületbe, a pillanatnyi zavart kihasználva pedig egy újabb lány elmenekülhetett. A túszejtők ezután elbarikádozták magukat, a diákokat pedig az ajtóhoz ültették. A továbbiakban senkit sem kívántak a szobából kiengedni.

A túszdráma híre hamar bejárta a várost

A rendőrség a környéket hermetikusan lezárta. Mivel a fiúkat a szüleik sem tudták megadásra bírni, a rendőrség a helyi kórház elmeorvosát kérte fel, hogy tárgyaljon a túszejtőkkel. A fiúk kijelentették: ha nem teljesülnek követeléseik, végeznek a diáklányokkal.

A hatóság eleinte nem tudta eldönteni, hogyan oldják meg a helyzetet. Felmerült, hogy egyszerűen megrohamozzák az épületet, vagy altatógázt használnak a fiúk elkábítására.

A fiúk a laktanyából szerezték a fegyvereket Fotó: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti-Levéltára

Másnap az egyik lány kiugrott az ablakon, őt csonttörésekkel szállították kórházba.

Január 10-én mesterlövészek érkeztek a helyszínre, 11-én pedig a túszejtők elvesztették a kapcsolatot a külvilággal, mert az orvos már nem tárgyalt velük. Az idő múlásával az épületen belül is elharapóztak az indulatok: az egyik diák rátámadt az idősebb fiúra, de nem sikerült a fegyverét megszereznie.

László időközben az ablakból több lövést is leadott, de senkit nem talált el. Január 12-én Pintye András az ablakhoz ment, akkor az egyik mesterlövész végzett vele. László megadta magát. Őt 15 évnyi szabadságvesztésre ítélték.