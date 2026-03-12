A Török Áramlat megtámadása az ukránok súlyos merénylete Magyarország szuverenitásával szemben

A Barátság kőolajvezeték elzárásával veszélybe került az ellátás Magyarországon és Szlovákiában is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Balatonlellén bejelentette, hogy Ukrajna ezúttal megtámadta a Török Áramlat gázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban, ami Magyarország szuverenitásával szemben is súlyos támadást jelent.

A Török Áramlat gázvezeték megtámadásával Magyarország szuverenitása ellen is vétettek az ukránok Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Miért fontos Magyarországnak a Török Áramlat gázvezeték?

Komoly kihívások elé néz a világ az üzemanyag-ellátás terén. A Barátság kőolajvezeték lezárása, majd a Hormuzi-szoros blokád alá helyezése után Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezetéket. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter főbenjáró bűnnek nevezte azt, amit Ukrajna művel Magyarországgal, ráadásul egy olyan időben, amikor a globális energiapiac rendkívüli bizonytalansággal néz szembe.

Mert mi történik? Az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, és Magyarországon a Barátság kőolajvezeték alternatívája egy tengeri olajvezeték

– mondta Szijjártó Péter szerdán Balatonlellén. A miniszter ezután jelentette be, Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját. Kiemelte, hogy ez a gázvezeték garantálja Magyarország gázellátását.

Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal. Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben.

– figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy az ukrán elnök Magyar Péter szövetségese, és a Tisza Párt győzelmét akarja. Akik pedig ezekben a nehéz időkben le akarnak válni az olcsó orosz energiáról, hogy a Shelltől érkező párttagok tömhessék a zsebeiket. Minden szempontból óriási kockázat Magyar Péter és a pártja.



