Felvállalta 44 évvel idősebb szerelmét a nő, nem kíméli az internet népe

Egy fiatal nő felvállalta, hogy a párja 44 évvel idősebb nála, és az édesapján keresztül ismerkedtek meg. A szokatlan kapcsolat sokakat megdöbbentett és a hozzászólók nem fogják vissza magukat.

A fiatal nő nem szégyenlős és felvállalta sokkal idősebb párját (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A páros felvállalta, hogy hatalmas köztük a korkülönbség

Egy nő negatív visszhanggal szembesült, amiért az apja barátjával járt. Az amerikai Jojo a közösségi médiában mutatta meg barátját, aki történetesen 44 évvel idősebb nála.

Az egyik TikTok-videóban a nagy korkülönbséggel rendelkező pár összebújva látható, miközben Jojo elmesélte, hogy az apján keresztül ismerkedtek meg.

Az egyik percben még azon gondolkodsz, hogy járj-e apád 44 évvel idősebb barátjával vagy sem. A következőben már egy közös életet építetek, és boldogan éltek, míg meg nem haltok.

A videó futótűzként terjed a közösségi médiában, és TikTokon több mint 900 ezren látták a nő fiókját. A felhasználók gyorsan megosztották véleményüket a kommentekben, és nem fogták vissza magukat.

Egy hozzászóló szerint a nő a pénz miatt kezdett kapcsolatot az idős férfival, míg mások csak abban reménykednek, hogy a férfi legalább gazdag. Egy kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a férfi már 44 éves volt, amikor megszületett a barátnője.

A pár szeret videókat megosztani a TikTokon, a romantikus hangvételű videókra azonban sokszor negatív kommentcunami érkezik. A pár nem árulta el, hogy jelenleg hány éves, de ha Jojo a húszas éveiben jár, akkor a párja jóval hatvan felett jár.

Jojo azt is elmondta, hogy már nem tartja a kapcsolatot az apjával. Viccesen csak annyit kérdezett: miért beszélne a párja volt legjobb barátjával? – idézi szavait a The Sun.