Szokatlan páros: a 25 éves nő szerint 76 éves párja a lelki társa

Diana Montano sosem gondolta volna, hogy valaha szokatlan kapcsolatba keveredik, de amikor találkozott a 76 éves Edgarral, akkor tudta, nem szabad elszalasztania a lehetőséget az igaz szerelemre.

A szerelmespár között 51 év korkülönbség van. Lelki társaként tekint az idős férfira. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Dianat és Edgart először a férfi volt barátnője mutatta be egymásnak. Ekkor még a nő nem hitte, hogy romantikus kapcsolattá növi ki magát a találkozás, de a pár gyorsan egymásra talált. Diana ma már azt mondta, biztos benne, hogy párja a lelki társa.

A szerelmesek sok támadást kapnak, a hatalmas korkülönbség nem mindenkinek tetszik. A férfi könnyen Diana apja lehetne, de a párt nem zavarja a generációs szakadék.

Szeretek egy ilyen érett, türelmes és megértő emberrel lenni

Edgar akkor találkozott szerelmével, amikor a nő még csak 23 éves volt. A férfi félénken kérte el Diana telefonszámát, felkészítette magát a visszautasításra, de meglepetésére Diana is kíváncsi volt a férfira.

Teljes úriember volt és nagyon udvarias. Először nem gondoltam volna, hogy egy párt fogunk alkotni, hiszen sokkal idősebb nálam. De olyan jóképű volt, hogy az érzéseim egyre csak nőttek. Ő pedig már az első találkozásunk alkalmával bevallotta nekem, hogy tetszem neki és szeretne velem újra találkozni

A pár egy hónapon keresztül üzenetben tartotta a kapcsolat, majd együtt elmentek egy romantikus vakációra Hawaii-ra, ahol igazán egymásba szerettek. A pár hivatalosan is randizni kezdett a vakáció után. A kapcsolatuk pedig ennél is komolyabbá fordulhat, lehetséges, hogy házasságot is tartogat a jövő.

Bevallotta, hogy azt kívánja, bárcsak fiatalabb enne, hogy feleségül tudjon venni. Megmondtam neki, hogy most is hozzámennék

A nő családja és barátai először nem reagáltak pozitívan a kapcsolat hírére. Egy idő után azonban mindenki rájött, hogy Diana képes felelősségteljes döntéseket hozni és a bár szokatlan kapcsolatot alakítottak ki, a szerelmesek rendkívül jó hatással vannak egymásra - írja a Mirror.