Ma 79 éve, hogy bevezették a forintot: ez volt az oka

Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után. 1946 júliusában egy dollár 4.600.000 quadrillió pengő volt, ami a tíz huszonhetedik hatványa. A kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot 79 évvel ezelőtt. Átmenetileg használták a pengőnél nagyságrendekkel jobb minőségű adópengőt is ezt megelőzően, de az infláció tetőpontján egy pár cipő ára így is kb. 120 milliárd adópengő volt. A forint kibocsátásakor még arany alapú pénz volt. 1 kg arany akkor 13.210 Ft volt, azaz 1 Ft 0,0757 gramm aranynak felelt meg. A forint váltópénze a fillér lett, de ez 1999 óta már nincs forgalomban - olvasható a Wikipédián.

Ennyi pengőbe került a krumpli a forint bevezetésekor, 1946-ban, az infláció miatt. Fotó: Fortepan

Ma van az Anyatejes Táplálás Világnapja is

A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét. Ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelen lévő fertőzésekkel szemben.

Ma lenne 81 éves Andy Vajna

Vajna András, vagyis Andrew G. Vajna 1944. augusztus 1-én született Budapesten. A magyar–amerikai filmproducer és vállalkozó, az etyeki Korda Filmstúdiók egyik alapítója volt és 2010-ig az InterCom Zrt. elnöke is. 2011 januárjától haláláig a filmipar megújításáért felelős kormánybiztos tisztségét töltötte be, feladata a magyar film megőrzésére, fejlesztésére, állami támogatására és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolására irányuló stratégia kidolgozása volt. A filmmogul 2019-ben hunyt el.

Kezdődik a 40. Magyar Nagydíj

Ezen a hétvégén rendezik meg a 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjat a mogyoródi Hungaroringen, ami nemcsak a pályán, hanem Budapest szívében is életre kel: a Margit-szigeti zenélő szökőkúton minden este megelevenednek a hungaroringi győztesek! A nagydíj első szabadedzése augusztus 1-jén, pénteken délután lesz 13:30-tól. Az időmérő edzések augusztus 2-án, délután lesznek, a futamot pedig augusztus 3-án, vasárnap délután tartják, 15:00 órától.