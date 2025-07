Miért érinti a fiúkat jobban az autizmus és az ADHD, mint a lányokat?

Ez a kérdés régóta foglalkoztatja a kutatókat. Most azonban fény derült arra, hogy miért diagnosztizálnak háromszor annyi fiúgyermeket autizmussal és ADHD-val, mint lánygyermeket.

Miért érinti több fiú gyermeket az autizmus és az ADHD? / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Háromszor annyi fiúgyermeket diagnosztizálnak autizmussal és ADHD-val

A Rochesteri Egyetem kutatói azt feltételezik, hogy a fiúgyermekek agyának fejlődése során érzékenyebb lehet bizonyos környezeti stresszhatásokra, például a mérgező, úgynevezett "örök" vegyületekre. A kutatók úgy vélik, ezek a vegyületek megváltoztatják az agyi jeleket, és hosszú távon viselkedésbeli változások jelenhetnek meg a fiúknál.

Ezek az "örök" vegyületek megtalálhatóak a műanyag palackokban, ruházaton és akár az ivóvízben is, lebomlásuk akár több ezer évig is eltarthat. A vegyületeket kapcsolatba hozták a rákkal, a terméketlenséggel és a születési rendellenességekkel is.

A kutatók egy konkrét "örök" vegyületet, az úgynevezett PFHxA-t azonosították, amelyet papírtálcákban és folttaszító anyagokban is használnak - írja a DailyMail.

A tudósok megvizsgálták, hogyan hat a csecsemő egerekre az anyatejjel bevitt méreg. Megfigyelték, hogy a hím egerek rosszabbul reagáltak a méregre: viselkedés zavarokat figyeltek meg rajtuk, illetve csökkent az aktivitásuk is, míg a nőstény egyedeknél ez nem volt megfigyelhető.

Bár ezek a hatások enyhék voltak, a viselkedési változások kizárólag a hím egyedeknél való megjelenése sok neurofejlődési rendellenességre emlékeztet, amelyek szintén fiúkra jellemzőek. Fontos megérteni a PFHxA hatását a fejlődő agyra, amikor szabályozásokat javasolunk e vegyület körül

- mondta Elizabeth Plunk professzor, a tanulmány szerzője.

Az ADHD egy neurofejlődési rendellenesség, amely befolyásolja a koncentrációt és az impulzuskontrollt. Az autizmus pedig egy spektrumzavar, amely befolyásolja, hogyan kommunikálnak és lépnek kapcsolatba az emberekkel.

Korábban azt feltételezték, hogy az autizmus és az ADHD inkább fiúkat érint. Azonban a szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy ennek oka az lehet, hogy a fúkat nagyobb valószínűséggel irányítják tovább szakrendelésre és kapnak diagnózist, mivel náluk általában feltűnőbbek a tünetek.