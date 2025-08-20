RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor így gratulált Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak

A nemzeti ünnep alkalmából Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István Rendet. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 13:33
Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Szent István Rendet a nemzeti ünnep alkalmából .

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor/Facebook 

Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. Gratulálok Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak a Szent István Rend kitüntetéshez. Csak így tovább magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég! 

– gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Facebook bejegyzésében is.

 

