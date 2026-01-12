Tragikus hír érkezett: Embert gázolt el egy Keleti pályaudvarra tartó vonat
Sokkoló baleset történt hétfő hajnalban. Füzesabony-Maklár között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.
Az Egerből 5 órakor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió (IR 5509) Füzesabony előtt elütött egy embert, emiatt Füzesabony – Maklár között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A helyszínelés idejére Füzesabonyban, a Szihalmi úti vasúti átjáróban is szünetel a közúti forgalom - írja a MÁVcsoport.
Kimaradó járatokra kell számítani a vonatgázolás miatt
Az Eger – Füzesabony vonalon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleset miatt - írják.
Emiatt az Egerből Budapestre tartó járatoknál kimaradó járatok is előfordulhatnak, Vámosgyörktől a Mátra InterRégiókat javasoljuk a főváros felé.
Az Agria InterRégiók helyett Füzesabony és Eger között pótlóbuszok közlekednek.
