Rájár a rúd: súlyos balesete után a hó foglya lett a 72 éves magyar énekesnő

Rájár a rúd a szaxofonos-énekesnőre! Marcellina év elején a Borsnak számolt be arról, hogy évzáró fellépésén súlyos balesetet szenvedett egy visegrádi szállodában.

Marcellina 2025-ös éve fájdalmasan zárult (Fotó: Marcellina)

Már a koncertje elején olyan szerencsétlenül lépett, hogy gyakorlatilag lezuhant a színpadról a közönség közé.

„Tulajdonképpen az első dal után, az üdvözlőszövegnél leestem a színpadról. Rögtön kaptam is pár hozzászólást, hogy ilyen öreg korban miért kell ilyen magassarkú cipőt felvenni. Nyilvánvaló, hogy magas sarkú kis csizma volt rajtam, és persze Murphy, hogy a lépcső sarkába beleakadt a cipősarok. Lezuhantam. Igazából nagyon szerencsésen estem, annak ellenére, hogy még most sem tudok rendesen ülni, csak oldalt. Bár egy barátnőm ajánlotta, hogy vegyek egy olyan párnát, aminek lyukas a közepe, mivel az ülőcsontom zúzódott. Kínlódom vele rendesen, ráadásul az orvos is azt mondta, hogy ezzel semmit sem lehet tenni, várni kell, amíg meggyógyul, ami körülbelül két hónap”

– kezdte a Borsnak Marcellina a balesete után, sőt, azt is megtudta, sokkal rosszabbul járt, mintha eltört volna a csontja, ám a közönség és a színpad szeretetének köszönhetően a bulit végül végig tudta csinálni.

Balesete után a hó foglya lett Marcellina

A Marcellina Pjt alapítója így otthon kénytelen rehabilitálódni, jóllehet nem is nagyon tudná elhagyni a Tahitótfaluban található házát, ugyanis fél méteres hózuhatag borította be a területet. Mivel a 72 éves énekesnő a fájdalmai miatt nem is tudja ellapátolni a havat, erőskezű férfiakra bízta magát, akik a videó tanúsága szerint igyekeztek megtisztítani a település utcácskáit.

„Imádnivalóak vagytok, erős férfiak, akik eltakarítják ezt az eszeveszett nagy havat” – hálálkodott a gyógyulófélben lévő Marcellina a havas felvételen.