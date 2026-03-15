Kasza Tibi nem kertelt A Nagy Duettben: „Féltem ettől a produkciótól, és azt mondhatom most már, hogy joggal”
Nem kímélte Fekete Pákót. Kasza Tibi nosztalgiázott egyet A Nagy Duettben.
A Nagy Duett ötödik élő adásában Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó a Két Utazó című dalt adták elő a Crystal-tól, amelynek nem mellesleg épp az egyik zsűri tag, Kasza Tibi volt egykor a frontembere. A TV2 siker műsora ezúttal is fergetes adást hozott a nézők számára.
Természetesen Kasza Tibi rögtön dicséretekkel árasztotta el Komonyi Zsuzsit.
Amikor néztem Zsuzsit csodálatos volt, tényleg megidézted Lajtai Katit. Csodálatosan énekeltél, muszáj hogy megdícsérjelek, mert gyönyörű éneklés volt. Miközben néztem a produkciót picikét nosztalgiáztam, el is vittél abba a Crystalos korszakba, de közben zajlott bennem a visszaszámlálás, mert tudtam hogy egy ponton Pákó megfog szólalni.
– fejezte ki magát finoman Kasza Tibi. Hozzátéve: „Az ír sztepp tánc rész pedig az valami pusztító volt. Elképesztő akarat, semmi szakmaiság. De olyan szórakoztató, olyan szeretetteljes, édes dolog volt. Én imádtalak bennetek nézni. Féltem ettől a produkciótól, és azt mondhatom most már, hogy joggal.”
