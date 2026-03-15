Kasza Tibi nem kertelt A Nagy Duettben: „Féltem ettől a produkciótól, és azt mondhatom most már, hogy joggal”

Nem kímélte Fekete Pákót. Kasza Tibi nosztalgiázott egyet A Nagy Duettben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 20:05
A Nagy Duett ötödik élő adásában Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó a Két Utazó című dalt adták elő a Crystal-tól, amelynek nem mellesleg épp az egyik zsűri tag, Kasza Tibi volt egykor a frontembere. A TV2 siker műsora ezúttal is fergetes adást hozott a nézők számára.

Kasza Tibi nosztalgiázott egyet A Nagy Duettben Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi közös produkcióját látva. Fotó: TumbaszHedi

Természetesen Kasza Tibi rögtön dicséretekkel árasztotta el Komonyi Zsuzsit. 

Amikor néztem Zsuzsit csodálatos volt, tényleg megidézted Lajtai Katit. Csodálatosan énekeltél, muszáj hogy megdícsérjelek, mert gyönyörű éneklés volt. Miközben néztem a produkciót picikét nosztalgiáztam, el is vittél abba a Crystalos korszakba, de közben zajlott bennem a visszaszámlálás, mert tudtam hogy egy ponton Pákó megfog szólalni.

– fejezte ki magát finoman Kasza Tibi. Hozzátéve: „Az ír sztepp tánc rész pedig az valami pusztító volt. Elképesztő akarat, semmi szakmaiság. De olyan szórakoztató, olyan szeretetteljes, édes dolog volt. Én imádtalak bennetek nézni. Féltem ettől a produkciótól, és azt mondhatom most már, hogy joggal.”

