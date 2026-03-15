Hatalmas örömhírt jelentett be Szabó Franciska
Az Exatlon korábbi versenyzője közösségi oldalán jelentkezett be az örömhírrel. Az biztos, Szabó Franciska rajongói erre nagyon régóta vágytak.
Az Exatlon harmadik évadában igazi közönség kedvence lett a judo bajnok. Szabó Franciska akaraterejét, szenvedélyességét imádták a nézők, szókimondását pedig példaértékűnek érezték. A műsor óta hatalmasat változott a korábbi bajnok élete, volt benne minden: siker, csalódás, menekülés, de ez csak tovább erősítette Francit, hogy soha ne adja fel az álmait. Amik most éppen arról szólnak, hogy itthon, a Skorpió Fight Night-on Muay Thai versenyzőként lépjen a tatamira.
Így tér vissza Szabó Fanciska
- Szabó Franciskát az Exatlon Hungary 2024 évadában ismerték meg a nézők
- Sérülés miatt idő előtt távoznia kellett Dominikáról
- A műsor után nem találta itthon a helyét
- Amerikába utazott, ahol domina pankrátor lett
- Május elején hazatér a rajongók legnagyobb örömére
Szabó Franciska ekkor tér vissza Magyarországra
Amikor sérülés miatt véget ért a TV2 sztárjának Exatlonja, csalódottan tért haza Magyarországra. Szabó Franciska nem találta itthon a helyét, szenvedett a kint felszedett túlsúlytól, és úgy érezte, el kell innen mennie. Először Mexikóba utazott, majd Amerikába repült, ahol megvalósította álmát: domina pankrátorként már megismerték az utcán, karrierje szépen haladt felfelé.
„Üres zsebbel érkeztem kicsit több mint egy évvel ezelőtt, és körülbelül egy hónapja érzem azt, hogy igen, a sok munka meghozta az eredményét”
— mondta 2022 májusában a Borsnak Szabó Franci.
Én Sheena Bathory vagyok, az első a harcos amazon, a második a magyar történelemből ismert Báthory Erzsébet miatt, aki a legenda szerint szűz lányok vérét itta. Én vagyok a domina pankrátor, a magyar hurrikán.
Később rátalált a szerelem is, de hamar kiderült, hogy kedvese csak kihasználta, megvezette. Mint kiderült: Szabó Franciska párja egy drogos pszichopata volt, aki elől végül el kellett menekülnie és egy új helyen kellett megint a nulláról kezdenie mindent.
Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat… Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a három havi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!
De innen is fel tudott állni az Exatlon Hungary bombázója, aki csak három év után tért haza Magyarországra. De később úgynevezett pofozóversenyek miatt megint Amerikába repült és azóta is hol Thaiföldről, hol más messzi országból jelentkezik be. De hamarosan újra itthon lesz, jelentette be Threads oldalán.
„Május 2. – Skorpió Fight Night 2 🦂🥊 Én is ringbe lépek Muay Thai szabályrendszerben. Kemény bunyók, brutál hangulat a Riz Levente Sportcsarnokban.”
Hírlevél-feliratkozás
