Hatalmas örömhírt jelentett be Szabó Franciska

Az Exatlon harmadik évadában igazi közönség kedvence lett a judo bajnok. Szabó Franciska akaraterejét, szenvedélyességét imádták a nézők, szókimondását pedig példaértékűnek érezték. A műsor óta hatalmasat változott a korábbi bajnok élete, volt benne minden: siker, csalódás, menekülés, de ez csak tovább erősítette Francit, hogy soha ne adja fel az álmait. Amik most éppen arról szólnak, hogy itthon, a Skorpió Fight Night-on Muay Thai versenyzőként lépjen a tatamira.

Így tér vissza Szabó Fanciska

Szabó Franciskát az Exatlon Hungary 2024 évadában ismerték meg a nézők

Sérülés miatt idő előtt távoznia kellett Dominikáról

A műsor után nem találta itthon a helyét

Amerikába utazott, ahol domina pankrátor lett

Május elején hazatér a rajongók legnagyobb örömére

Szabó Franciska ekkor tér vissza Magyarországra

Amikor sérülés miatt véget ért a TV2 sztárjának Exatlonja, csalódottan tért haza Magyarországra. Szabó Franciska nem találta itthon a helyét, szenvedett a kint felszedett túlsúlytól, és úgy érezte, el kell innen mennie. Először Mexikóba utazott, majd Amerikába repült, ahol megvalósította álmát: domina pankrátorként már megismerték az utcán, karrierje szépen haladt felfelé.

„Üres zsebbel érkeztem kicsit több mint egy évvel ezelőtt, és körülbelül egy hónapja érzem azt, hogy igen, a sok munka meghozta az eredményét”

— mondta 2022 májusában a Borsnak Szabó Franci.

Én Sheena Bathory vagyok, az első a harcos amazon, a második a magyar történelemből ismert Báthory Erzsébet miatt, aki a legenda szerint szűz lányok vérét itta. Én vagyok a domina pankrátor, a magyar hurrikán.

Később rátalált a szerelem is, de hamar kiderült, hogy kedvese csak kihasználta, megvezette. Mint kiderült: Szabó Franciska párja egy drogos pszichopata volt, aki elől végül el kellett menekülnie és egy új helyen kellett megint a nulláról kezdenie mindent.

Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat… Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a három havi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!

– nyilatkozta a szakítás után.