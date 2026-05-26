Ez a 4 csillagjegy most könnyen összeveszhet valakivel
A keddi bolygóállások több embernél is előhozhatják a sértődéseket, a féltékenységet és a kimondatlan feszültségeket. A napi horoszkóp szerint lesznek csillagjegyek, akik nehezen viselik majd a nyomást, míg mások pont most tudnak higgadtak maradni a káosz közepén.
A május 26-i bolygóállások érzékenyebb, feszültebb hangulatot hozhatnak sokak számára. A Mérleg Hold folyamatosan az egyensúlyt keresné, közben több kemény fényszög is beleszól a napba: sértődések, félreértések, érzelmi hullámzások és kimondatlan konfliktusok jelenhetnek meg. Lesznek csillagjegyek, akik ma nehezebben viselik a nyomást, mások viszont pont most tudnak higgadtan közvetíteni és rendet tenni a káoszban.
Május 26.-ai napi horoszkóp
Kos
A Hold a Mérlegben jár, és szembekerül a jegyében járó Szaturnusszal – hát ez nem kellemes, és nem is könnyű... Ma a központi téma a korlátok, kötelességek és ezzel szemben az érzések. Lehet, hogy magára kell erőltetnie valamit, amit nem szeretne, de mégis muszáj. Jó hír, hogy csak a mai napot kell átvészelnie, holnapra jön a fellélegzés!
Bika
Az uralkodó bolygója, a Vénusz kvadrát fényszöget zár be a Mérleg Holddal. Párkapcsolati viták, féltékenység, birtoklási vágy okozhat egymás kapcsolatnak feszülést. A ma felmerülő indulatait kis távolságtartással érdemes szemlélni. Holnap már egész más színben láthat mindent.
Ikrek
Ön ma kimarad a vitákból, maximum a környezetében érzékelheti a feszültséget. Az Ikrek Nap ugyanis kap egy elképesztő támogató fényszöget a Mérleg Holdtól, így egyszerűen nincs, ami kibillentse a lelki békéjéből. Sőt, ön lesz az, aki segít kibékíteni a vitázó feleket.
Rák
A Mérleg Hold és a Rák Vénusz most nagyon érzékennyé teszi. Könnyen lehet, hogy valaki megjegyzése sokkal mélyebben érinti, mint egyébként. Közben a Szaturnusz és a Neptunusz szembenállása miatt nehéz tisztán látni egy kapcsolatban vagy családi helyzetben.
Oroszlán
A mai bolygóállások miatt kicsit úgy érezheti, mintha mindenki túlérzékeny lenne ön körül. Pedig most önnek sem ártana egy kis önvizsgálat. A Mérleg Hold segítene békésen kommunikálni, de a Vénusz kvadrátja miatt könnyen félremehet egy beszélgetés.
Szűz
A mai nap arra tanítja, hogy nem tud mindent kontroll alatt tartani, bármennyire is szeretné. A Mérleg Hold miatt fontos lenne az egyensúly, de a feszült fényszögek érzelmi hullámzást hozhatnak. Munkahelyi vagy családi ügyben bizonytalanság jöhet, és ez megnehezíti a tervezést.
Mérleg
A Hold a jegyében jár, így ma minden érzelmi rezdülést erősebben érzékel. A Vénusz kvadrátja és a Szaturnusz szembenállása miatt könnyen kialakulhat önben bizonytalanság vagy csalódottság. Valaki talán nem úgy reagál, ahogy várná. Ne vonjon le messzemenő következtetéseket!
Skorpió
Pontosan érzi, hogy valami nincs teljesen rendben egy kapcsolatban vagy munkahelyi helyzetben. A mai fényszögek miatt sok minden kimondatlanul maradhat, és ez feszültséget okozhat önben. Nem biztos, hogy most kell minden kérdésre választ kapnia.
Nyilas
A Mérleg Hold alapvetően kedvez önnek, de a többi bolygó most könnyen kibillentheti. Egy félreértés vagy furcsa reakció miatt csalódott lehet. Pedig ön sem biztos, hogy olyan diplomatikusan fogalmaz, mint szokott. Mielőtt kimond valamit, számoljon el tízig!
Bak
A mai nap próbára teheti a türelmét (és mindenki másét is). A Mérleg Hold és a Szaturnusz fényszöge miatt úgy érezheti, túl sok felelősséget nehezedik önre, és mások sem veszik ki a részüket a feladatokból. Vonuljon vissza tudatosan!
Vízöntő
Különös hangulatú nap lehet ez ön számára. Egyik pillanatban még teljesen nyugodtnak érzi magát, aztán hirtelen felbukkan egy régi sérelem vagy bizonytalanság. A Mérleg Hold arra tanítja, hogy nem kell minden helyzetet azonnal megfejteni vagy megoldani.
Halak
A Neptunusz feszült fényszöge miatt ma nehéz lehet különválasztani az intuíciót a félelmektől. Könnyen túlgondolhat egy helyzetet vagy félreérthet valakit. A legjobb, amit tehet, hogy nem reagál azonnal minden érzelmi impulzusra.
