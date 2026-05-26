Ez a 4 csillagjegy most könnyen összeveszhet valakivel

A május 26-i bolygóállások érzékenyebb, feszültebb hangulatot hozhatnak sokak számára. A Mérleg Hold folyamatosan az egyensúlyt keresné, közben több kemény fényszög is beleszól a napba: sértődések, félreértések, érzelmi hullámzások és kimondatlan konfliktusok jelenhetnek meg. Lesznek csillagjegyek, akik ma nehezebben viselik a nyomást, mások viszont pont most tudnak higgadtan közvetíteni és rendet tenni a káoszban.

Május 26.-ai napi horoszkóp

Kos

A Hold a Mérlegben jár, és szembekerül a jegyében járó Szaturnusszal – hát ez nem kellemes, és nem is könnyű... Ma a központi téma a korlátok, kötelességek és ezzel szemben az érzések. Lehet, hogy magára kell erőltetnie valamit, amit nem szeretne, de mégis muszáj. Jó hír, hogy csak a mai napot kell átvészelnie, holnapra jön a fellélegzés!

Bika

Az uralkodó bolygója, a Vénusz kvadrát fényszöget zár be a Mérleg Holddal. Párkapcsolati viták, féltékenység, birtoklási vágy okozhat egymás kapcsolatnak feszülést. A ma felmerülő indulatait kis távolságtartással érdemes szemlélni. Holnap már egész más színben láthat mindent.

Ikrek

Ön ma kimarad a vitákból, maximum a környezetében érzékelheti a feszültséget. Az Ikrek Nap ugyanis kap egy elképesztő támogató fényszöget a Mérleg Holdtól, így egyszerűen nincs, ami kibillentse a lelki békéjéből. Sőt, ön lesz az, aki segít kibékíteni a vitázó feleket.

Rák

A Mérleg Hold és a Rák Vénusz most nagyon érzékennyé teszi. Könnyen lehet, hogy valaki megjegyzése sokkal mélyebben érinti, mint egyébként. Közben a Szaturnusz és a Neptunusz szembenállása miatt nehéz tisztán látni egy kapcsolatban vagy családi helyzetben.

Oroszlán

A mai bolygóállások miatt kicsit úgy érezheti, mintha mindenki túlérzékeny lenne ön körül. Pedig most önnek sem ártana egy kis önvizsgálat. A Mérleg Hold segítene békésen kommunikálni, de a Vénusz kvadrátja miatt könnyen félremehet egy beszélgetés.

Szűz

A mai nap arra tanítja, hogy nem tud mindent kontroll alatt tartani, bármennyire is szeretné. A Mérleg Hold miatt fontos lenne az egyensúly, de a feszült fényszögek érzelmi hullámzást hozhatnak. Munkahelyi vagy családi ügyben bizonytalanság jöhet, és ez megnehezíti a tervezést.