RETRO RÁDIÓ

Vonat gyűrt maga alá egy autót Biharpüspökiben – ketten vesztették életüket a brutális ütközésben

Szörnyű tragédia történt vasárnap este Nagyvárad Biharpüspöki városrészében: egy személyvonat egy vasúti átjáróban eltalált egy autót, majd maga alá gyűrte a járművet. A kocsiban utazó férfi és nő olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni az életüket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 21:18
A Biharpüspöki balesethez este fél hét körül riasztották a mentőegységeket. A helyszínre négy tűzoltócsapat és két SMURD-egység érkezett a Nagyszántói útnál lévő vasúti átjáróhoz, ahol a Szatmárnémeti és Nagyvárad között közlekedő személyvonat összeütközött a személygépkocsival – írja a Maszol.

Egy személyvonat egy vasúti átjáróban eltalált egy autót. Fotó: Maszol / ISU Bihar

A ronccsá tört autóba beszorult két embert a mentőalakulatok szabadították ki. A sérüléseik azonban olyan súlyosnak bizonyultak, hogy az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A hatóságok vizsgálják, pontosan hogyan történt a tragikus ütközés.

 

