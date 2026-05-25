Vonat gyűrt maga alá egy autót Biharpüspökiben – ketten vesztették életüket a brutális ütközésben
Szörnyű tragédia történt vasárnap este Nagyvárad Biharpüspöki városrészében: egy személyvonat egy vasúti átjáróban eltalált egy autót, majd maga alá gyűrte a járművet. A kocsiban utazó férfi és nő olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni az életüket.
A Biharpüspöki balesethez este fél hét körül riasztották a mentőegységeket. A helyszínre négy tűzoltócsapat és két SMURD-egység érkezett a Nagyszántói útnál lévő vasúti átjáróhoz, ahol a Szatmárnémeti és Nagyvárad között közlekedő személyvonat összeütközött a személygépkocsival – írja a Maszol.
A ronccsá tört autóba beszorult két embert a mentőalakulatok szabadították ki. A sérüléseik azonban olyan súlyosnak bizonyultak, hogy az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A hatóságok vizsgálják, pontosan hogyan történt a tragikus ütközés.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre