Munkából lett szerelem! Kandász Andrea 85 országban járt már párjával: „Óriási szabadságban élünk!”

Kandász Andrea mély vízben edződött, ugyanis a Tények első adásában Göncz Árpád és Václav Havel találkozásáról kellett tudósítania, akkor rendelték mellé Borszéki Ferenc Balázst, aki korábban volt a CNN-nél, az Öböl-háborúban is. Ez a döntés változtatta meg mindkettőjük életét.

Kandász Andrea fogyása óta teljesen kicserélődött (Fotó: Kandász Andrea)

Máig nagyon szerelmesek vagyunk. 1997. október 4-én ismerkedtünk össze; mindketten házasságban éltünk akkor, de jött az elsöprő szerelem. Kétfős stábként utaztunk, Feri sármos volt, külsőre is bejött. Hat órán át beszélgettünk folyamatosan Prágáig, így kezdődött minden – emlékezett a rutinos tévés a Hot! magazinnak, ahol hozzátette:

Akkor még nem történt köztünk semmi, hazajöttünk, dolgoztunk tovább. Feri sokáig került, én pedig rákérdeztem, hogy fél-e tőlem. Rávágta, hogy »Dehogyis, szerelmes vagyok beléd!« Ekkor nagyon sok mindent kellett mérlegelni, egy év múlva költöztünk össze.

Andi rettegett az újabb szüléstől

Lassan alakult az új kapcsolat, A műsorvezető lánya, Lolita két és fél éves volt, amikor összeköltöztek. Andi szülése drámai, megrázó élmény volt, ezért is jött létre a Szülőszoba című műsor.

Kandász Andrea párja oldalán 85 országban járt (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Meg akartam érteni, hogy én voltam-e a hibás. Rettegtem az újabb szüléstől, biztos voltam benne, hogy nem akarok második gyereket, hogy Lolitának maradjon anyukája. Belehalhattam volna a szülésbe, mérgezett volt a magzatvíz. Ferit sokszor kérdeztem, hogy szeretne-e közös gyereket, végül nem döntöttünk sehogy, és eltelt az idő. Mindig azt mondta, hogy neki már van egy lánya, akit imád (Lolita), döntsem el én. A második gyerek pedig nem volt prioritás

– jegyezte meg a lapnak a műsorvezető.

A lányuk fodrászszalont épít; médiás végzettsége és jártassága ellenére ebben leli örömét. A barátjával él, mindig hosszú távú partnerei voltak. Szerencsére már Andi édesanyja is jól van.

„Édesapám öt éve hunyt el, azóta is mindennap hiányzik. Hatvanéves házasok lettek volna abban az évben, szerelmi házasság volt... Nagy félelmem volt, hogy anyukám is utánamegy. Egy évig sokkban volt, de imád élni, minden érdekli, az életet választotta. 85 éves, de 70-nek nézték nemrég. Mozog, közösségbe jár, nagyokat tud nevetni, hálás mindenért” – mesélte.