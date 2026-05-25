Munkából lett szerelem! Kandász Andrea 85 országban járt már párjával: „Óriási szabadságban élünk!”
A TV2 indulásának napján ismerkedtek össze. A kapcsolatukban mindketten tudatosak, figyelnek a másik rezdüléseire, és semmit nem mondanak ki azonnal. Kandász Andrea a Hot! magazinnak vallott kapcsolatáról.
Kandász Andrea mély vízben edződött, ugyanis a Tények első adásában Göncz Árpád és Václav Havel találkozásáról kellett tudósítania, akkor rendelték mellé Borszéki Ferenc Balázst, aki korábban volt a CNN-nél, az Öböl-háborúban is. Ez a döntés változtatta meg mindkettőjük életét.
Máig nagyon szerelmesek vagyunk. 1997. október 4-én ismerkedtünk össze; mindketten házasságban éltünk akkor, de jött az elsöprő szerelem. Kétfős stábként utaztunk, Feri sármos volt, külsőre is bejött. Hat órán át beszélgettünk folyamatosan Prágáig, így kezdődött minden – emlékezett a rutinos tévés a Hot! magazinnak, ahol hozzátette:
Akkor még nem történt köztünk semmi, hazajöttünk, dolgoztunk tovább. Feri sokáig került, én pedig rákérdeztem, hogy fél-e tőlem. Rávágta, hogy »Dehogyis, szerelmes vagyok beléd!« Ekkor nagyon sok mindent kellett mérlegelni, egy év múlva költöztünk össze.
Andi rettegett az újabb szüléstől
Lassan alakult az új kapcsolat, A műsorvezető lánya, Lolita két és fél éves volt, amikor összeköltöztek. Andi szülése drámai, megrázó élmény volt, ezért is jött létre a Szülőszoba című műsor.
Meg akartam érteni, hogy én voltam-e a hibás. Rettegtem az újabb szüléstől, biztos voltam benne, hogy nem akarok második gyereket, hogy Lolitának maradjon anyukája. Belehalhattam volna a szülésbe, mérgezett volt a magzatvíz. Ferit sokszor kérdeztem, hogy szeretne-e közös gyereket, végül nem döntöttünk sehogy, és eltelt az idő. Mindig azt mondta, hogy neki már van egy lánya, akit imád (Lolita), döntsem el én. A második gyerek pedig nem volt prioritás
– jegyezte meg a lapnak a műsorvezető.
A lányuk fodrászszalont épít; médiás végzettsége és jártassága ellenére ebben leli örömét. A barátjával él, mindig hosszú távú partnerei voltak. Szerencsére már Andi édesanyja is jól van.
„Édesapám öt éve hunyt el, azóta is mindennap hiányzik. Hatvanéves házasok lettek volna abban az évben, szerelmi házasság volt... Nagy félelmem volt, hogy anyukám is utánamegy. Egy évig sokkban volt, de imád élni, minden érdekli, az életet választotta. 85 éves, de 70-nek nézték nemrég. Mozog, közösségbe jár, nagyokat tud nevetni, hálás mindenért” – mesélte.
Óriási szabadság van a kapcsolatukban
Tudatosan érdeklődnek a másik szenvedélye iránt: Andi felment a Mont Blanc-ra, megszerette a hegymászást, a férje pedig elsajátította a salsa alapjait.
Óriási szabadság van a kapcsolatunkban, közös szenvedélyünk az utazás. Legalább 85 országban jártunk együtt. Nem versenytárs a másik, mi mindent megbeszélnünk. Éjjel-nappal együtt dolgozunk, lassan 29 éve. Ha szakmai vita van, az nem kerül át a magánéletbe, a munka után azonnal tudok cicává válni. Mázlisták vagyunk, nem kérdés. Közösen dolgozunk a Rebirth Programban; a cél, hogy minden követőnk újrateremthesse önmagát a módszerünkkel, a boldogságtréningeken, mert működik. Ez egy misszió, sok nőt akarok boldognak látni!
– mondta lelkesen Andi.
