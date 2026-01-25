Kandász Andrea terveit keresztülhúzta a lánya: Erre most nem számított

Kandász Andrea férjével utazik

Kandász Andrea férjével, Ferivel mindig akkor tértek haza külföldről, amikor a tél már visszavonulóban volt. Kandi szerint azonban minden fejben dől el,így ezt a helyeztet is optimistán látja, mint mindig mindent, így volt ez korábban is, amikor egészségügyi problémákkal kellett megküzdenie.

El kellett döntenem, hogy végigszenvedem a telet, vagy tudatosan jól érzem magam, hiszen az időjárást nem tudom befolyásolni, a saját megélésemet viszont igen.

A műsorvezető szerint ez nem egyik pillanatról a másikra megy, hanem rengeteg munka kell hozzá: meditációs, vizualizációs technikák és rengeteg gyakorlat. Jó ideje egyébként egy 40 év felettieknek szóló program kidolgozását végzi, amihez nagyon jól fel tudja használni mostani tapasztalatait.

Kandász Andrea házassága közel 30 éve tart

A napsütés hiánya és a mínuszos időjárás alaposan kikezdte a műsorvezető saját határait, de mint mondja, épp jókor érkezett ez az impulzus.

„Áprilisban szeretnénk elindítani a programomat, ahol olyan nőknek segítünk majd, akik felszálltak az öregedés, a hízás , a rossz hangulatok, a menopauza, a 'már semmit nem érek' életérzés, a céltalanság , a 'rám senkinek nincs szüksége már', a beletörődés , az 'elfáradt a párkapcsolatom' vonatra, azaz kikerültek a komfortzónájukból. Mi 28 éve vagyunk együtt a férjemmel, mindketten változunk, amin folyamatosan dolgoznunk kell, hogy ez a változás együtt tudjon végbemenni. Ezt nem adják ingyen. A tél nekem most azt tanítja, hogy hogyan tudok én is jól funkcionálni a komfortzónámon kívül, hiszen hogyan is adhatnék hiteles tanácsot úgy, hogy közben minden rózsaszín, közben 28+ fokban és napsütésben dolgozom?”

Kandi 28 éve él boldog házasságban (Fotó: Kandász Andrea)

Kandász Andrea összességében örül annak, hogy itthon ragadt, mert a tapasztalataiból belső erőt kovácsol és emellett rengeteget tud olvasni, színházba járni és barátaival találkozni, amire más esetben nincs lehetősége, most azonban minőségi közös időtöltésekre is használja ezeket a hónapokat.