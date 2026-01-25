Kandász Andrea terveit keresztülhúzta a lánya: Erre most nem számított
A műsorvezető a megszokottól eltérően idén nem utazott külföldre a téli időszakban, nem véletlenül. Kandász Andrea lapunknak elárulta, hogy bár minden évben melegebb éghajlatra utaznak férjével a hideg elől, idén a lánya keresztülhúzta a számításait.
Kandász Andrea hosszú évek óta melegebb éghajlatú országokba utazik néhány hónapra az itthoni hideg elől, a szívéhez Thaiföld áll a legközelebb. Ilyenkor sosem nyaralni megy, hanem saját bevallása szerint inkább túlélni, hisz a szervezete nem viseli jól a hideget. Ilyenkor rengeteget dolgozik előre és fix napirendet tart, hogy amikor visszatér, folytatni tudja itthon a jelenléti munkát. Most azonban olyan esemény húzta keresztül a számításait, amire ő maga sem gondolt, így most itthon tartózkodik a havas télben, ráadásul úgy, hogy sokéves hidegrekordok dőltek meg itthon.
Kandász Andrea elhagyja az országot telente
A műsorvezető lapunknak elmesélte, hogy idén egészen másképp alakult a tél, mint azt eltervezték. „Októbertől decemberig nagyon húzós időszakunk volt, ki sem láttunk a munkából, ezért év végén úgy döntöttünk, hogy kiszakítunk magunknak két hetet, amikor tényleg csak egymásra figyelünk, színházba járunk és egy kicsit nyugalomban vagyunk. Aztán nemrég a lányunk meglepett, mert befizetett egy hosszabb útra a barátjával Thaiföldre, a kutyáját pedig ránk bízta. Örülök, hogy Lolcsi visszatér oda, mert ő is nagy utazó, szeret világot látni, kultúrákat megismerni és mivel sokszor voltunk Thaiföldön, megértem, hogy szereti. De a kutyusra most nem számítottam” – mondja nevetve Andrea, aki a kialakult helyzet miatt úgy döntött, egy ideig itthon maradnak férjével.
Szendvics generációba tartozunk, vagyis egy kicsit még a gyerekről is gondoskodik az ember, de már az idősebbekről is. Ha mi is elutaznánk, anyukám egyedül maradna itthon és azt most nem merem megtenni vele, mert ha bármi történne, én is és Lolita is nagyon messze lennénk. Nem szeretném, ha nem érezné magát biztonságban, úgyhogy február végéig biztosan maradunk. Hogy utána kimegyünk-e még, azt egyelőre nem tudom, mert áprilisban már haza szoktunk jönni. Most viszont tizenöt éve nem volt ilyen kemény tél, nehezen bírom a hideget, nulla fok alatt egyszerűen lefagy az idegrendszerem, főként, ha még a nap sem süt. A havat pedig csak a sípályán és karácsonykor szeretem, de előnyt fogok kovácsolni ebből a tapasztalatból is, mert alaposan kikerültem most a komfortzónámból.
Kandász Andrea férjével utazik
Kandász Andrea férjével, Ferivel mindig akkor tértek haza külföldről, amikor a tél már visszavonulóban volt. Kandi szerint azonban minden fejben dől el,így ezt a helyeztet is optimistán látja, mint mindig mindent, így volt ez korábban is, amikor egészségügyi problémákkal kellett megküzdenie.
El kellett döntenem, hogy végigszenvedem a telet, vagy tudatosan jól érzem magam, hiszen az időjárást nem tudom befolyásolni, a saját megélésemet viszont igen.
A műsorvezető szerint ez nem egyik pillanatról a másikra megy, hanem rengeteg munka kell hozzá: meditációs, vizualizációs technikák és rengeteg gyakorlat. Jó ideje egyébként egy 40 év felettieknek szóló program kidolgozását végzi, amihez nagyon jól fel tudja használni mostani tapasztalatait.
Kandász Andrea házassága közel 30 éve tart
A napsütés hiánya és a mínuszos időjárás alaposan kikezdte a műsorvezető saját határait, de mint mondja, épp jókor érkezett ez az impulzus.
„Áprilisban szeretnénk elindítani a programomat, ahol olyan nőknek segítünk majd, akik felszálltak az öregedés, a hízás , a rossz hangulatok, a menopauza, a 'már semmit nem érek' életérzés, a céltalanság , a 'rám senkinek nincs szüksége már', a beletörődés , az 'elfáradt a párkapcsolatom' vonatra, azaz kikerültek a komfortzónájukból. Mi 28 éve vagyunk együtt a férjemmel, mindketten változunk, amin folyamatosan dolgoznunk kell, hogy ez a változás együtt tudjon végbemenni. Ezt nem adják ingyen. A tél nekem most azt tanítja, hogy hogyan tudok én is jól funkcionálni a komfortzónámon kívül, hiszen hogyan is adhatnék hiteles tanácsot úgy, hogy közben minden rózsaszín, közben 28+ fokban és napsütésben dolgozom?”
Kandász Andrea összességében örül annak, hogy itthon ragadt, mert a tapasztalataiból belső erőt kovácsol és emellett rengeteget tud olvasni, színházba járni és barátaival találkozni, amire más esetben nincs lehetősége, most azonban minőségi közös időtöltésekre is használja ezeket a hónapokat.
Az ember nem tudja a körülményeket és másokat megváltoztatni, saját magát viszont igen. Így van ez a hízással-fogyással, a gyerekek kirepülésével, vagy bármi egyéb más változással. A mostani helyzetben én is meg tudom figyelni a saját magam működését és azokat az érzéseket, amiket mások ugyanúgy átélnek. Ez egy belső munkafolyamat, , amihez előszőr döntést hozol, aztán meghatározod a célt és szenvedélyesen haladsz az irányába. Jó érzés volt meglátni és megtapasztalni ennek a helyzetnek a szépségét, sokat tanulok belőle, miközben élvezem is. Mert így döntöttem. Élvezem.
