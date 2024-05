Kandász Andrea: „Nem tudom elképzelni, hogy végleg odaköltözzek”

Először az Ázsia Expressz 2. évadának versenyzőjeként jutott el Thaiföldre Kandász Andrea. Korábban is szívesen elutazott volna oda, azonban a férje, Borszéki Ferenc nyomós indokot hozott fel ez ellen.

Kandász Andrea órákat élőzött minden nap (Fotó: archív / hot magazin)

„Feri 20 éven keresztül azt hajtogatta, tanulva a hollywoodi filmekből, hogy ne menjünk Thaiföldre, mert becsempésznek valami kábítószert a hátizsákunkba, és sosem jutunk haza” – kezdte a hot!-nak nevetve Andi.

„Bejártuk a világot, de oda nem jutottunk el, a műsor forgatása óta viszont szerelemhely!”

Kandász Andiék bejárták az országot (Fotó: archív / hot magazin)

Ez nem is csoda, hiszen ezúttal is kellemes élményekkel gazdagodtak odakint.

„Amit láttunk, abba beleszerettem: a kultúra, a kedvesség, a klíma, a 18 milliós Bangkok, ahol mégis stresszmentes az élet” – mesélte lelkesen a műsorvezető-producer.

Andit lenyűgözte az emberek kedvessége (Fotó: archív / hot magazin)

Volt idejük kiismerni az országot, hiszen két és fél hónapot töltöttek a trópusi paradicsomban.

„Két hetet turistáskodtunk, két hónap viszont munkával telt. Most készülök a #KANDÁSZMamik következő évadára, és a 40 feletti nőknek tesztelem az Újjászületés programomat, szóval home office-ban dolgoztam, háromhetente új szállásra költözve.”

Végül élményekkel feltöltődve hazautaztak, de keserédesre sikerült a visszatérés.

Lolita is velük volt három hétig (Fotó: archív / hot magazin)

„Az egyik első élményem itthon az volt, hogy autóban ülve előreengedtem egy kerékpárost, de ahelyett, hogy megköszönte volna, rám üvöltött. Ez az „összeszorul a gyomrom” érzés kint ismeretlen. Ott már a felemelt hang is sértő. Van mit tanulnunk kommunikációban” – emlékezett Andi. „Viszont nagyon hiányzott a budapesti kulturális élet, amihez fogható odakint nincs, úgyhogy miután hazajöttünk, rohantunk színházba, moziba, kiállításra.”

Persze nemcsak a kultúra után sóvárogtak, hanem a szerető család és a barátok után is, akikkel szoros kapcsolatot tartottak az útjuk során.

A híres Maya-öblöt sem hagyták ki (Fotó: archív / hot magazin)

„Hiányzott a lányunk; bár kint volt velünk három hetet, és már felnőtt, de akkor is... Meg persze anyukám is, akinek mindennap élő videóbeszélgetésben mutattam meg órákig, hol járunk. Mondta is, hogy boldog, hogy bejárhatta velünk Thaiföldet. Az szóba sem jöhet, hogy végleg odaköltözzek, szeretek itt élni, de a kétlakiságot megszoknám.”