Till Attila megmutatta ritkán látható feleségét, nem akárhova mentek

Till Attila, vagyis Tilla az ország egyik legismertebb és legkedveltebb műsorvezetője, aki már több évtizede a TV2 egyik alap embere. Érdekes, hogy ilyen nagy sztár, mégis csak keveset lehet tudni a magánéletéről, pedig kifejezetten aktív Instagramon, rendszeresen megosztja gondolatait a rajongóival, követőivel.

Most egy igazán különleges videót tett ki a közösségi oldalára Till Attila, ugyanis megmutatta ritkán látható feleségét, Korpás Krisztinát, akivel lassan 28 éve házasok és három közös gyermekük van. Pablo Picasso gyönyörű szülővárosába, Málagába mentek nyaralni, és láthatóan nagyon jól érzik magukat kint.

Nagyon szeretjük ezt a várost most! 🕺 🩵💚

– írta Till Attila a videóhoz, ami alapján valóban fantasztikus hely lehet Málaga, csodaszép helyszíneknek ad otthont, és a műsorvezető ezeket most mind bejárja a feleségével.

Rengetegen kommentelték nekik, hogy érezzék jól magukat és nagyon vigyázzanak magukra – ráadásul még Tilla kollégája, Ördög Nóra is kedvelte a nyaralós posztot, amit alább lehet megtekinteni.