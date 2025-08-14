RETRO RÁDIÓ

„Ugyanazok a szemek” – Ördög Nóra többgenerációs családi fotóval kápráztatta el az országot

Ördög Nóra megmutatta az édesanyját és a nagymamáját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 20:30
Ördög Nóra többgenerációs család

Ördög Nóra az ország egyik legismertebb televíziós személyisége, aki folyamatosan sikert sikerre halmoz a TV2-nél. Egyebek között műsorvezetőként és zsűritagként is bizonyította már tehetségét különböző produkciókban, rengeteget foglalkoztatja őt a csatorna – nem véletlenül, hiszen nagyon sokan imádják.

Ördög Nóra
Ördög Nóra Fotó: Szabolcs László

Rendkívül elfoglalt Ördög Nóra, hiszen a televíziós munkái mellett több üzletet is egyenget, miközben feleségként és édesanyaként is minden egyes nap helytáll. Akármilyen sok dolga is van, sosem hanyagolja el a családját – most is egy olyan különleges családi fotót posztolt, amin rögtön megakadt a követői szeme.

Ördög Nóra egy közös képet rakott ki az édesanyjával és a nagymamájával.

Többen is írták, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, sőt, valaki konkrétan azt írta, hogy „ugyanazok a szemek” mindhármójuknál – vagyis le sem tagadhatnák egymást, a hasonlóság megkérdőjelezhetetlen.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra családi fotóját:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu