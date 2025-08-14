„Ugyanazok a szemek” – Ördög Nóra többgenerációs családi fotóval kápráztatta el az országot

Ördög Nóra az ország egyik legismertebb televíziós személyisége, aki folyamatosan sikert sikerre halmoz a TV2-nél. Egyebek között műsorvezetőként és zsűritagként is bizonyította már tehetségét különböző produkciókban, rengeteget foglalkoztatja őt a csatorna – nem véletlenül, hiszen nagyon sokan imádják.

Ördög Nóra Fotó: Szabolcs László

Rendkívül elfoglalt Ördög Nóra, hiszen a televíziós munkái mellett több üzletet is egyenget, miközben feleségként és édesanyaként is minden egyes nap helytáll. Akármilyen sok dolga is van, sosem hanyagolja el a családját – most is egy olyan különleges családi fotót posztolt, amin rögtön megakadt a követői szeme.

Ördög Nóra egy közös képet rakott ki az édesanyjával és a nagymamájával.

Többen is írták, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, sőt, valaki konkrétan azt írta, hogy „ugyanazok a szemek” mindhármójuknál – vagyis le sem tagadhatnák egymást, a hasonlóság megkérdőjelezhetetlen.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra családi fotóját: