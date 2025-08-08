Ördög Nóra elárulta, így készülnek fel a természeti katasztrófákra

Már lezajlott az Ázsia Expressz forgatása, és köztudott hogy az ázsiai kontinens mindig tartogat meglepetéseket természeti jelenségek terén. Ördög Nóra azonban rutinos, és tudja, miként készüljön fel egy esetleges katasztrófára: gyakorlatilag nincs olyan, amit már ne tapasztalt volna meg.

Ördög Nórit a családja is el szokta kísérni ezekre az utazásokra /Fotó: Szabolcs László

A csinos műsorvezető a házigazdája az évek óta igen nagy népszerűségnek örvendő Ázsia Expressz műsorának, amelynek a TV2 ad otthont. Ördög Nóra elmondta, nem újkeletű számára az, hogy természeti katasztrófával nézzen szembe a forgatások alkalmával. A TV2-nek elárulta, már rutinosan csomagolja be a bőröndjébe az utazáshoz szükséges dolgokat, de még ennek ellenére is érhetik meglepetések. Elmondása szerint hiába készül fel itthon minden szcenárióra, azért a helyszín mindig tartogat valamilyen váratlan eseményeket.

Az idén azon gondolkoztunk, hogy milyen természet csapás nem volt még. Amerre jártunk, mindig volt valami, vagy földrengés, vagy erdőtűz, találkoztunk gigantikus kígyókkal. Érdekes megélni a saját emberi kis törékenységünket a természet erőivel szemben, Ázsiában ezek sokkal intenzívebben érződnek, mint Budapesten, ahol egy civilizált környezetben létezünk

- mondta a műsorvezető, majd hozzátette, hogy a természet uralja a világot, ezzel az Ázsia Expressz párosainak is szembe kellett nézniük az ott tartózkodásuk során.