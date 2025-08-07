Jolly nem bírta tovább, elmondta az igazságot az Ázsia Expresszről

Jolly, azaz Tarcsi Zoltán jól tudja, milyen őrületes kalandba vágnak bele azok, akik jelentkeznek az Ázsia Expresszbe. Tavaly ő is végigcsinálta a műsort párjával, Szuperák Barbarával és bár nem volt könnyű menet, most már nosztalgiával figyeli az új évad indulását.

Jolly Szuperák Barbara mellett óriási kalandokat élt át az Ázsia Expresszben (Fotó: Szabolcs László)

Jolly ezt gondolja az idei évad szereplőiről

„Curtiséket ismerem, Mészáros Árpád Zsoltéknak különösen drukkolunk, a tavalyi évadban a fiával, Bendével nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. De mindenkinek egy kalappal, az biztos, hogy óriási kaland vár rájuk” – mondta a Metropolnak Jolly. És valóban, a TV2 idén is erős mezőnyt állított össze. A 2025-ös Ázsia Expressz szereplői között ott van Curtis és menyasszonya, Barnai Judit, akik az eljegyzésük után most együtt indulnak útnak a világ másik végére. Vastag Csaba feleségével, Domján Evelinnel alkot egy csapatot, míg Lakatos Levente, a podcaster és influenszer Dulin Mettával vág neki az ismeretlennek. Versenybe száll még a Bódi testvérpár, Megyer és Hunor, két olimpikon is – Fodor Rajmund és Ungvári Miklós –, valamint Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula. A mezőnyt erősíti Sofi és párja, Németh Vini, illetve a két színész, Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt is. A műsorvezető idén is Ördög Nóra lesz, a premier augusztus 31-én érkezik a képernyőkre.

A kaland legnehezebb része

Jolly pontosan tudja, mi vár rájuk: „Teljes mértékben ki kellett lépnünk a komfort zónánkból. Azóta is nagyon sokan kérdezik, hogy visszamennék-e. Azt szoktam mondani, hogy a párom igen, én már nem. Egzisztenciából nem szeretnék ennyire leadni, az idegenek lakásába való kéredzkedés nekem sok volt, meg a kajáért könyörgés. Az utcán alvásról nem is beszélve”– árulta el Jolly.

A megpróbáltatások azonban nem múltak el nyomtalanul, sőt, a kapcsolatuknak is új színt adtak:

Összességében hatalmas kaland volt, mindenkinek egyszer ezt muszáj átélnie. A kapcsolatoknak nagyon jót tesz, mert, akik túlélik, megerősödve jönnek belőle vissza. Kamerák előtt ebben a műsorban veszekedtünk először

– vallotta be a mulatós sztár.