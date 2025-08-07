RETRO RÁDIÓ

Jolly nem bírta tovább, elmondta az igazságot az Ázsia Expresszről

A mulatós sztár élete legnehezebb kihívásaként emlékszik vissza az Ázsia Expresszre. Jolly őszintén vallott a nehéz pillanatairól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 18:15
Jolly Szuperák Barbara vélemény Ázsia Expressz

Jolly, azaz Tarcsi Zoltán jól tudja, milyen őrületes kalandba vágnak bele azok, akik jelentkeznek az Ázsia Expresszbe. Tavaly ő is végigcsinálta a műsort párjával, Szuperák Barbarával és bár nem volt könnyű menet, most már nosztalgiával figyeli az új évad indulását. 

Jolly
Jolly Szuperák Barbara mellett óriási kalandokat élt át az Ázsia Expresszben (Fotó: Szabolcs László)

Jolly ezt gondolja az idei évad szereplőiről

Curtiséket ismerem, Mészáros Árpád Zsoltéknak különösen drukkolunk, a tavalyi évadban a fiával, Bendével nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. De mindenkinek egy kalappal, az biztos, hogy óriási kaland vár rájuk” – mondta a Metropolnak Jolly. És valóban, a TV2 idén is erős mezőnyt állított össze. A 2025-ös Ázsia Expressz szereplői között ott van Curtis és menyasszonya, Barnai Judit, akik az eljegyzésük után most együtt indulnak útnak a világ másik végére. Vastag Csaba feleségével, Domján Evelinnel alkot egy csapatot, míg Lakatos Levente, a podcaster és influenszer Dulin Mettával vág neki az ismeretlennek. Versenybe száll még a Bódi testvérpár, Megyer és Hunor, két olimpikon is – Fodor Rajmund és Ungvári Miklós –, valamint Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula. A mezőnyt erősíti Sofi és párja, Németh Vini, illetve a két színész, Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt is. A műsorvezető idén is Ördög Nóra lesz, a premier augusztus 31-én érkezik a képernyőkre.

A kaland legnehezebb része

Jolly pontosan tudja, mi vár rájuk: „Teljes mértékben ki kellett lépnünk a komfort zónánkból. Azóta is nagyon sokan kérdezik, hogy visszamennék-e. Azt szoktam mondani, hogy a párom igen, én már nem. Egzisztenciából nem szeretnék ennyire leadni, az idegenek lakásába  való kéredzkedés nekem sok volt, meg a kajáért könyörgés. Az utcán alvásról nem is beszélve”– árulta el Jolly.

A megpróbáltatások azonban nem múltak el nyomtalanul, sőt, a kapcsolatuknak is új színt adtak:

Összességében hatalmas kaland volt, mindenkinek egyszer ezt muszáj átélnie. A kapcsolatoknak nagyon jót tesz, mert, akik túlélik, megerősödve jönnek belőle vissza. Kamerák előtt ebben a műsorban veszekedtünk először

– vallotta be a mulatós sztár.

Jolly
Jolly semmi pénzért nem menne vissza a műsorba (Fotó: Facebook)

Tele van fellépéssel

Mostanra viszont teljesen más hangulatban telnek a napjai: „Remekül telik egyébként a nyarunk. Sokat járunk külföldre, fellépni és nyaralni. Eddig nagyon mozgalmas, nem panaszkodunk. Nem tudnék rosszat mondani” – mesélte Jolly.

Egy biztos: az Ázsia Expressz nemcsak egy szórakoztató műsor, hanem egy kőkemény érzelmi hullámvasút is. Akik kibírják egymás mellett, miközben éhesen, fáradtan, sokszor hajléktalanként kell boldogulniuk idegen országokban – azok nemcsak a képernyőn, de az életben is győztesként térhetnek haza.

 

