A hideg időjárás veszélyei: így védhetjük meg háziállatainkat a fagyos napokon

A tartósan hideg időjárás nemcsak számunkra, hanem négylábú barátainkra is komoly veszélyt jelent. Megmutatjuk, hogyan készítheted fel a háziállatokat a téli kihívásokra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 15:30
Számtalan házi kedvenc, haszonállat és gazdátlan négylábú kénytelen alkalmazkodni a hideghez és a zord körülményekhez. A hosszan tartó fagy, az erős szél és a csapadék együttesen komoly terhelést jelent a háziállatokra, és megfelelő védelem nélkül gyorsan egészségügyi problémákat okozhat.

Életveszélyes lehet a hideg a háziállatokra
Életveszélyes lehet a hideg a háziállatokra (Fotó: Pexels)

Hogyan védjük meg a háziállatokat a hideg időtől? 

A télies idő az állatok szervezetére sokkal összetettebb hatást gyakorol, mint azt sokan gondolnák. A fagyos környezet miatt megnő az energiafelhasználásuk, így több táplálékra van szükségük ahhoz, hogy optimális testhőmérsékletüket fenntartsák. Ennek hiányában gyorsabban legyengülhetnek, ami jelentősen növeli a betegségek kialakulását. A kint tartott állatok számára különösen veszélyes a huzatos, nedves környezet, mivel a széllel együtt érkező hideg akár percek alatt lehűtheti a testüket.

Sok állattartó tévesen azt gondolja, hogy a házi kedvenceknek a hidegben kevesebb mozgásra van szükségük. Valójában az aktivitás fontos szerepet játszik a keringés és az izmok megfelelő működésében. Ugyanakkor a nem megfelelő gondoskodás, például a kültéren tartott állatok fürdetése, kifejezetten veszélyes lehet, mivel roncsolja a természetes hőszigetelést biztosító védőréteget.

A tartós hideg megterhelő az állatmenhelyek számára is, ahol sokszor egyszerre több állatról kell gondoskodni. Ilyenkor minden apró segítség számít: a vastag alomanyag, a huzattól védett búvóhelyek és az ideiglenes szigetelés is életet menthet. Például a szalma egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony megoldás, mivel kiváló hőszigetelő, és száraz környezetet biztosít a hideg ellen.

A hideg időben különösen fontos az összefogás. Egy kis odafigyelés, plusz eleség, jobban szigetelt kuckó vagy egy pénzbeli adomány is hozzájárulhat ahhoz, hogy az állatok biztonságban átvészeljék a mg előttünk álló zord időjárást – írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
