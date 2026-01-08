Ez durva: 17 vármegyére adtak ki riasztást, rákapcsol az időjárás
A hó helyett most a szél fog bonyodalmakat okozni.
Habár extrém havazás a hét második felére fordulva nem várható, csütörtöki időjárásunk azért így is tartogat hószállingózást főleg a Tiszántúlon, ahol akár estig hullhat a hó. Az ország nyugati részén azonban ezzel ellentétben csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél nagy területeken megerősödik, a hajnal pedig erős faggyal indul: reggel ugyanis átlagosan -6 fokot mérhetünk majd, míg délután is nagyjából csak -3 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet.
Időjárás: szinte az egész országra riasztást adtak ki
A szélsőséges időjárási viszonyok és főként a szél miatt a Hungaromet Nonprofit Zrt. 7 vármegyére elsőfokú, míg további 10 vármegyére másodfokú riasztás adott ki a következő szöveggel:
A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
