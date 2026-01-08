RETRO RÁDIÓ

Ez durva: 17 vármegyére adtak ki riasztást, rákapcsol az időjárás

A hó helyett most a szél fog bonyodalmakat okozni.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.08. 06:00
időjárás szél előrejelzés

Habár extrém havazás a hét második felére fordulva nem várható, csütörtöki időjárásunk azért így is tartogat hószállingózást főleg a Tiszántúlon, ahol akár estig hullhat a . Az ország nyugati részén azonban ezzel ellentétben csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél nagy területeken megerősödik, a hajnal pedig erős faggyal indul: reggel ugyanis átlagosan -6 fokot mérhetünk majd, míg délután is nagyjából csak -3 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet.

Hideget hoz csütörtöki időjárásunk.
Hideget hoz csütörtöki időjárásunk. Fotó: Köpönyeg

Időjárás: szinte az egész országra riasztást adtak ki

A szélsőséges időjárási viszonyok és főként a szél miatt a Hungaromet Nonprofit Zrt. 7 vármegyére elsőfokú, míg további 10 vármegyére másodfokú riasztás adott ki a következő szöveggel: 

A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Szinte országos riasztást adtak ki. Fotó: HungaroMet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu