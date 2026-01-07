RETRO RÁDIÓ

A Bakonyban 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - Fotók

Karácsonyi mesevilággá változott a Bakony. Az ország egyes részein 30-40 centisre duzzadt a hótakaró.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.07. 11:50
bakony hungaromet zrt

A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró. Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás. 

30-40 centis hótakaró is lehet

Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti , így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró - tájékoztattak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
