A Bakonyban 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - Fotók
Karácsonyi mesevilággá változott a Bakony. Az ország egyes részein 30-40 centisre duzzadt a hótakaró.
A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.
Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró. Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.
30-40 centis hótakaró is lehet
Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti , így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró - tájékoztattak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.
