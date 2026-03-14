Bukott a Tisza: a közmédiának adott igazat az Alkotmánybíróság

Azt írták, az állásfoglalás világosan mutatja, hogy nem szakmai, hanem politikai érdek vezérelte a pártot, amelynek célja a közmédia működésének akadályozása volt.

Felidézték, az Alkotmánybíróság 2026. március 13-i döntésével világosan kimondta: a Kúria korábbi, a közmédiát támadó végzése megalapozatlan és indokolatlan volt, így a Tisza Párt újabb politikai támadása ismét elbukott. A párt ismét bizonyította, hogy a közmédiát kizárólag kritizálni, munkatársait fenyegetni tudja, miközben képviselői rendszeresen elutasítják a közmédia médiaszereplésre szóló meghívásait - tették hozzá, megjegyezve: a médiatörvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása tovább erősíti azt a képet, hogy beadványuk nem szakmai, hanem politikai indíttatású volt.

Hangsúlyozták továbbá, a döntés fényében különösen figyelemre méltó az is, hogy egyes sajtóorgánumok már a jogorvoslati eljárás lezárulta előtt tényként állították be a Kossuth rádió elmarasztalását, és a közmédiát törvénysértéssel, illetve politikai kampánytevékenységgel vádolták.

A közmédia elvárja, hogy azok a médiumok, amelyek ezt az állítást tényként közölték, a határozatra tekintettel haladéktalanul tegyenek közzé helyreigazítást

- írták.

Rögzítették: a közmédia működése továbbra is a hatályos jogszabályok és az alkotmányos alapelvek tiszteletben tartásával történik.