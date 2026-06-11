Foci-vb: nem hiszed le, melyik vb-dal tör Shakira idei focihimnuszának babérjaira!

Nem először énekel hivatalos foci-vb dalt a kolumbiai énekesnő, s hiába telt el bő másfél évtized, a rajongók ma is elképesztően szeretik a Waka Waka című slágert. Shakira pedig idén duplázott, hiszen a 2010-es foci-vb hivatalos dala után a 2026-os vb-re is őt kérték fel. A friss slágert Burna Boy-jal közösen adja elő a tüzes latin sztár. A Dai Dai című dal klipje két hét alatt 117 milliónál is több megtekintésnél jár, ami szép teljesítmény, ám egyelőre meg sem közelíti a Waka Waka 4,5 milliárdos nézettségét! S ez még nem minden!

Shakira előző foci-vb-s dala az aktuális foci-vb slágerének babérjaira tört (Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / Northfoto)

Foci-vb: Shakira komoly kihívóra talált – saját korábbi sikerdala verseng a friss slágerével

A június 11-én elstartoló 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dala első helyen áll A világ legjobb 100 zenei videója toplistáján a YouTube-án, ám komoly kihívója akadt – Shakira egy korábbi vb-dala eredt a Dai Dai nyomába! A 16 évvel ezelőtt Waka Waka kapcsán ugyanis már az nagy teljesítmény, hogy újra a rangos sikerlistán szerepel, ám ott megállíthatatlanul tör előre! Jelenleg a 14., és olyan slágereket utasított maga mögé, mint a Bruno Mars Risk It All című idei sikere vagy Ariana Grande friss befutója, a hate that i made you love me. Vajon elképzelhető, hogy Shakira korábi focihimnusza lenyomma az újabbat?

Neked melyik Shakira foci-vb dala tetszik jobban?