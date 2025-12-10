Ariana Grande hét évvel exe drogtúladagolásos halála után újra megszólalt

Ariana Grande meglepte rajongóit azzal, hogy nyilatkozatot tett ex barátjáról, Mac Milleről, aki végzetes drogtúladagolásban vesztette életét. A Wicked színésznője elárulta, hogy továbbra is hálás Mac Millernek a szakmai pályájára gyakorolt hatásáért.

Ariana Grande és Mac Miller 2016 és 2018 között alkottak egy párt Fotó: Jeff Kravitz

Ariana Grande elárulta, hogyan formálta Mac Miller a zenei stílusát

A 32 éves Ariana Grande úgy érzi, hogyan befolyásolta Mac Miller a zenei irányvonalát, és segített felfedezni egyedi stílusát. Ariana és Mac 2016 és 2018 között alkottak egy párt, amely csupán négy hónappal a rapper 2018 szeptemberében bekövetkezett tragikus halála előtt ért véget.

Ariana elárulta, hogy akkor barátja ösztönözte őt az „R&B hatású popzene” létrehozására, ami óriási kereskedelmi sikert hozott. Egy Chapman Egyetemen tartott beszélgetés során, amelyből TikTok-videó is készült, Ariana így fogalmazott: „Nagyon hálás vagyok ezért.”

A Wicked színésznője elmagyarázta, hogy Mac Miller útmutatása motiválta, amikor úgy döntött, hogy a Best Day Ever előadót bevonja a slágerébe, a The Way-be.

Ez is része annak, hogy miért voltam olyan lelkes, amikor megkértem, hogy legyen része a dalnak. Nem csak azért, mert tökéletes volt a számhoz, hanem mert úgy éreztem, neki köszönhetem, hogy megtaláltam a saját hangomat

- nyilatkozta Ariana Grande.

A szakításukat követően Ariana kapcsolatot kezdett a korábbi SNL-komikussal, Pete Davidsonnal, akivel akkor járt, amikor megkapta a döbbenetes hírt volt párjáról. Ariana legutóbb 2020-ban nyílt meg Macről az Apple Musicnak:

Szerintem semmi sem számított neki jobban, mint a zene. Ő olyan ember volt, aki felkelt, és rögtön a stúdióba rohant, kipattant az ágyból, és átment a szomszédos stúdióba. Semmi sem volt fontosabb. Beszéljünk arról, hogy elveszítette az időérzékét, elfelejtett enni, de közben gondoskodott magáról és ember maradt. Ő olyan ember volt, aki minden egyes gondolatát, idejét és életét a zenéjének szentelte.

Ariana kiemelte a rengeteg elképesztő és különleges munkát, amelyet Mac Miller pályafutása során létrehozott.

Ez egy gyönyörű ajándék, amivel szerintem érintette a világot, és azt hiszem, amit a legjobban szeretett volna, az az, hogy értékeljük, és ne felejtsük el

- tette hozzá az énekesnő.