Ariana Grande hét évvel exe drogtúladagolásos halála után újra megszólalt
Hét évvel Mac Miller tragikus halála után Ariana Grande őszintén mesélt arról, hogy a rapper hogyan hatott az ő R&B-pop zenei stílusára egy Chapman Egyetemen tartott beszélgetésen.
Ariana Grande meglepte rajongóit azzal, hogy nyilatkozatot tett ex barátjáról, Mac Milleről, aki végzetes drogtúladagolásban vesztette életét. A Wicked színésznője elárulta, hogy továbbra is hálás Mac Millernek a szakmai pályájára gyakorolt hatásáért.
Ariana Grande elárulta, hogyan formálta Mac Miller a zenei stílusát
A 32 éves Ariana Grande úgy érzi, hogyan befolyásolta Mac Miller a zenei irányvonalát, és segített felfedezni egyedi stílusát. Ariana és Mac 2016 és 2018 között alkottak egy párt, amely csupán négy hónappal a rapper 2018 szeptemberében bekövetkezett tragikus halála előtt ért véget.
Ariana elárulta, hogy akkor barátja ösztönözte őt az „R&B hatású popzene” létrehozására, ami óriási kereskedelmi sikert hozott. Egy Chapman Egyetemen tartott beszélgetés során, amelyből TikTok-videó is készült, Ariana így fogalmazott: „Nagyon hálás vagyok ezért.”
A Wicked színésznője elmagyarázta, hogy Mac Miller útmutatása motiválta, amikor úgy döntött, hogy a Best Day Ever előadót bevonja a slágerébe, a The Way-be.
Ez is része annak, hogy miért voltam olyan lelkes, amikor megkértem, hogy legyen része a dalnak. Nem csak azért, mert tökéletes volt a számhoz, hanem mert úgy éreztem, neki köszönhetem, hogy megtaláltam a saját hangomat
- nyilatkozta Ariana Grande.
A szakításukat követően Ariana kapcsolatot kezdett a korábbi SNL-komikussal, Pete Davidsonnal, akivel akkor járt, amikor megkapta a döbbenetes hírt volt párjáról. Ariana legutóbb 2020-ban nyílt meg Macről az Apple Musicnak:
Szerintem semmi sem számított neki jobban, mint a zene. Ő olyan ember volt, aki felkelt, és rögtön a stúdióba rohant, kipattant az ágyból, és átment a szomszédos stúdióba. Semmi sem volt fontosabb. Beszéljünk arról, hogy elveszítette az időérzékét, elfelejtett enni, de közben gondoskodott magáról és ember maradt. Ő olyan ember volt, aki minden egyes gondolatát, idejét és életét a zenéjének szentelte.
Ariana kiemelte a rengeteg elképesztő és különleges munkát, amelyet Mac Miller pályafutása során létrehozott.
Ez egy gyönyörű ajándék, amivel szerintem érintette a világot, és azt hiszem, amit a legjobban szeretett volna, az az, hogy értékeljük, és ne felejtsük el
- tette hozzá az énekesnő.
Korábban már beszélt arról a hatalmas szomorúságról, amelyet Mac halála után érzett, és bevallotta, hogy kapcsolatuk bár messze nem volt tökéletes, ő mégis a legjobb embernek tartotta - számolt be róla a Daily Express.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre