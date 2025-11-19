Ariana Grande új fejezetet nyit az életében - bejelentette visszavonulását
A gyönyörű énekesnő úgy érzi, eljött az idő, hogy a zenei pályát háttérbe szorítsa, és a színészet felé nyisson. Ariana Grande egy podcast-adásban beszélt döntéséről.
Ariana Grande bejelentette, hogy a 2026-ra tervezett Eternal Sunshine turnéja egy időre az utolsó zenei munkája lesz. A 32 éves énekesnő elárulta, hogy nagyon izgatott a koncertsorozat miatt, de belátható időn belül nem tervez újabb turnét.
Ariana Grande szerint most a színészeté a főszerep
Nem akarok semmi véglegeset mondani, de azt hiszem, nagyon-nagyon sokáig nem lesz több ilyen
- nyilatkozta a Wicked sztárja.
Ariana Grande úgy érzi, hogy most olyan életszakaszba lépett, amely egészen más lesz, mint az elmúlt tíz-tizenöt éve. Úgy látja, hogy egyre jobban kapcsolódik önmagához és a művészethez, mióta nyitni kezdett a zenén kívül más lehetőségek felé.
Gyerekként a musicaleket és a komédiákat szerettem. Most is azt érzem, hogy a lelkemnek az tesz jót, ha azt csinálom, ami abban a pillanatban helyesnek tűnik
- mondta a Podcast-adásban.
Ariana Grande jelenleg több filmen is dolgozik. Szerepet kapott a Wicked filmadaptációjában, ahol Cynthia Erivo oldalán játssza Glinda szerepét. Emellett visszatér az American Horror Story 13. évadában, és feltűnik Ben Stiller következő filmjében, a Focker-In-Law-ban is. Elmondása szerint ezeket a lehetőségeket azért vállalta, mert imádja a forgatókönyveket, a szereplőket és a forgatások légkörét - írja a Life.hu.
Ariana Grande legutóbb 2019-ben turnézott, bár a rajongók reménykednek, hogy a későbbiekben meggondolja magát, és újra turnézni fog, az énekesnő most elsősorban az ösztöneire hallgat:
Követni ezeket a belső jelzéseket jó döntésnek tűnik
