Döbbenetes videó: őrült fanatikus zaklatta a sztárt, kiakadtak a rajongók

Hatalmas felhajtás és rajongók tömege közepette került sor a Wicked 2 című zenés film szingapúri premierjére, mikor egy férfi rohant az eseményen személyesen megjelenő mozi ünnepelt csillagához, Ariana Grandéhoz, és zaklatta a sztárt. Az énekesnő teljesen megdöbbent a férfi hirtelen cselekedetén, alig tudott elhúzódni, amíg kolléganője és a biztonságiak közbe nem léptek.

Egy rajongója zaklatta a sztárt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Zaklatta a sztárt egy rajongó a Wicked 2 premierjén

Mind a rajongók, mind a sajtó sokkolva figyelte a jelenetet, amely elrontotta Ariana Grande nagy pillanatát. Az Óz, a nagy varázsló című meséből ismert (a Wicked című musical erre a klasszikusra épít) sárga úttá alakított vörös szőnyegén készült a felvétel, amelyet maga a zaklató tett közzé, miután a kordonon átvágva, őrült módjára futott az énekesnőhöz, átölelve őt. Ariana Grande megszeppenve húzódott el a fanatikus rajongó elől. Az énekesnőt kollégája, Cynthia Erivo mentette meg, aki eltolta tőle a támadót, majd a biztonságiak lefogták és kikísérték a helyszínről a zaklatót.

A Life.hu cikke szerint a rajongók gyorsan be tudták azonosítani az elkövetőt, Jhonson Went, aki az közösségi médiában Pyjama Man néven ismert. Nem meglepő módon már többször is megpróbált hírességek közelébe kerülni. Hasonló módszerrel próbálkozott Katy Perrynél és a The Weekndnél is. Instagramon megosztott videójához a támadáshoz azt írta, hogy mennyire hálás, hogy Ariana Grandénak, hogy ugrált vele a sárga szőnyegen. Instagram történetében mesélt róla, hogy elfogása után szabadon engedték.

A közösségi médiában a videóhoz Ariana rajongói is kommenteltek.

Azok után, amin Ari keresztül ment, ez több, mint tiszteletlenség. Nem csak neki, hanem a szereplőknek és minden rajongónak. Szó szerint dühítő. Szégyellhetnéd magad!

– jegyezte meg egyikük.

Egy másik rajongó kiemelte, mennyire megijedhetett Ariana Grande és remélte, hogy vádat emelnek a férfi ellen: „Haver, ez nincs rendben! Nézd, mennyire megijesztetted! Kezet emeltél rá. Őszintén remélem, hogy vádat emeltek ellened és kitiltottak az ilyen eseményekről!”