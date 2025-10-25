RETRO RÁDIÓ

Katy Perry továbblépett! Vadul csókolózott egy jachton új szerelmével

Nem fogod elhinni ki legújabb kiszemeltje. Katy Perry és Orlando Bloom közötti viharos kapcsolat végérvényesen befejeződött.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.10.25. 15:30
Katy Perry csók Justin Trudeau kapcsolat

Ezúttal biztosan kijelenthető, hogy az énekesnő mér nem erősíti a szinglik táborát. Nem sok idő telt el Orlando Blommal való szétválása óta, de úgy néz ki, Katy Perry továbblépett.

Katy Perry
Katy Perry már megtalálta új párját Fotó: Fotó: AFP

Katy Perry a volt miniszterelnök oldalán vigasztalódik

Katy Perry és Orlando Bloom még a nyáron szakított, azóta az énekesnő már megtalálta új szerelmét, nem más, mint a volt kanadai miniszterelnök személyében. Az énekesnő és Justin Trudeau már egy ideje randizgatnak egymással, októberben azonban kiderült, sokkal több van közöttük, mint egyszerű szimpátia.

A 9 év után véget érő hollywoodi szerelmi történet egy egész világot tört össze és döbbentett meg, Orlando Bloom Katy Perrytől való elválása a rajongók szívébe markolt. Nyilvánvalóan jó okuk volt az elválásra, kettejük közötti konfliktusok mélyébe, csak személyesen ők láthatnak bele, így nem csoda, hogy a szívszorító szakítás után melegséget hoz, ha boldognak láthatják a rajongók újra őket - vagy legalábbis egyiküket.

Fotó: Northfoto

Katy Perry szíve választottja a volt kanadai miniszterelnök, akiről már szólta ezelőtt is hírek, kettejük románca nem újkeletű. Most azonban mi tagadás egy jachton kapták őket lencsevégre egy szenvedélyes csókcsata kellős közepén. Ez a megnyilvánulás csak azért furcsa, mert amikor egy montreali étteremben fotózták le őket, vadul tagadták a románcot és azt állították, hogy mindössze csak barátság van kettejük között.

Hogy ehhez Orlando Bloom mit szól, az rejtély még, de a 9 év után elvált szerelmespár azt nyilatkozta korábban, hogy jó viszonyban történt meg az elválás, egy közös gyermek és hatévnyi jegyesség után külön folytatják útjukat - írja a Life.hu. - Lányukat Daisy-t ezután közösen tervezik felnevelni.

 

