Katy Perry továbblépett! Vadul csókolózott egy jachton új szerelmével
Nem fogod elhinni ki legújabb kiszemeltje. Katy Perry és Orlando Bloom közötti viharos kapcsolat végérvényesen befejeződött.
Ezúttal biztosan kijelenthető, hogy az énekesnő mér nem erősíti a szinglik táborát. Nem sok idő telt el Orlando Blommal való szétválása óta, de úgy néz ki, Katy Perry továbblépett.
Katy Perry a volt miniszterelnök oldalán vigasztalódik
Katy Perry és Orlando Bloom még a nyáron szakított, azóta az énekesnő már megtalálta új szerelmét, nem más, mint a volt kanadai miniszterelnök személyében. Az énekesnő és Justin Trudeau már egy ideje randizgatnak egymással, októberben azonban kiderült, sokkal több van közöttük, mint egyszerű szimpátia.
A 9 év után véget érő hollywoodi szerelmi történet egy egész világot tört össze és döbbentett meg, Orlando Bloom Katy Perrytől való elválása a rajongók szívébe markolt. Nyilvánvalóan jó okuk volt az elválásra, kettejük közötti konfliktusok mélyébe, csak személyesen ők láthatnak bele, így nem csoda, hogy a szívszorító szakítás után melegséget hoz, ha boldognak láthatják a rajongók újra őket - vagy legalábbis egyiküket.
Katy Perry szíve választottja a volt kanadai miniszterelnök, akiről már szólta ezelőtt is hírek, kettejük románca nem újkeletű. Most azonban mi tagadás egy jachton kapták őket lencsevégre egy szenvedélyes csókcsata kellős közepén. Ez a megnyilvánulás csak azért furcsa, mert amikor egy montreali étteremben fotózták le őket, vadul tagadták a románcot és azt állították, hogy mindössze csak barátság van kettejük között.
Hogy ehhez Orlando Bloom mit szól, az rejtély még, de a 9 év után elvált szerelmespár azt nyilatkozta korábban, hogy jó viszonyban történt meg az elválás, egy közös gyermek és hatévnyi jegyesség után külön folytatják útjukat - írja a Life.hu. - Lányukat Daisy-t ezután közösen tervezik felnevelni.
