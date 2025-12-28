Kunu Márió elindult a lejtőn: egyre botrányosabb az énekes viselkedése

Viharos évet zár Kunu Márió. Felesége és kisfia édesanyja, Kunu Alexandra képtelen volt tovább elviselni férjét és kiadta az útját. Persze nem kellett sokáig félteni: nagy port kavart a hír, miszerint összejött a fiatal Czakó Emília Kávétejszínnel - írja a Ripost.

Kunu Márió és modell párja, Kávétejszín (Fotó: Kunu Márió/Instagram)

A hírek szerint az énekes el is jegyezte újdonsült párját, miközben hivatalosan még nősnek számít. Ezt követően röppent fel a hír, miszerint szakítottak, de azóta úgy tűnik, újra együtt lehetnek. Ki tudja ezt követni?

Mi lesz így Kunu Márióval?

A magánéleti viharok persze rengeteg feszültséggel járnak, amit valahogy le is kell vezetni. Nos, sokan meditációval, vagy sporttal próbálják kiereszteni a gőzt, a jelek szerint viszont Kunu inkább az alkoholt választotta. Bizony, idén sok fellépése sikerült botrányosra a viselkedése vagy az állapota miatt - fogalmaz a Ripost.

A székesfehérvári rajongók egy novemberi buli után például csalódottan arról számoltak be, hogy a fellépés egy órás késéssel kezdődött, majd Kunu Márió mintegy 20 percet töltött azzal, hogy saját magáról készíttetett képeket a rajongók telefonjaival. Ezt követően elénekelt öt számot az új zenéi közül, majd közölte, hogy laptopproblémák miatt is, meg amúgy is „csúnyán néztek rá”, és egyszerűen hazament.

Az irány tehát egyáltalán nem tűnik jónak, Márió viszont nem igazán törődik a „károgókkal”, úgy tűnik, él, mint Marci Hevesen és továbbra sem veti meg a töményet. Erre utal az a követendőnek semmiképp sem mondható kihívás is, amit karácsonykor indított a cimborájával, K.Kevinnel.

A küldetés lényege, hogy az a nagyobb király, aki több vodkát tud meginni húzóra. Nos, egyelőre Kunu áll nyerésre, hiszen ő egy Instagram-sztori alapján 7 decit is be tud verni a töményből.

Kunu Márió és a karácsonyi vodka kihívás – nem követendő példa! (Fotó: Instagram)

Más kérdés, hogy sokak szerint egész egyszerűen csapvíz van a vodkás üvegben, hiszen ekkora mennyiségtől egy megtermett felnőtt férfi is azonnal kifeküdne. Ha ez így van, Kunu Márió akkor is elindult egy igen meredek lejtőn, és sajnos semmiképp sem követendő, hogy népszerűsíti az alkoholizmust és a saját leépülésével menőzik.