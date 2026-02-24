Biciklisáv miatt a villamossínekre terelik az autókat a Mester utcában – a szakértő szerint dugók és forgalomváltozás jöhet

Újabb forgalmi átalakítás jön Ferencváros egyik fontos útján: a BKK tervei szerint biciklisáv épül a Mester utcában, miközben a járdát kiszélesítik és parkolóhelyeket szüntetnek meg. A módosítás egyik legnagyobb vitát kiváltó eleme, hogy az autós forgalmat a villamossínekre terelhetik.

Biciklisáv lesz a Mester utcában is (Fotó: Metropol)

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a projekt előkészítése már évekkel ezelőtt elindult, de a kivitelezés rendkívül lassan haladt.

Egy közel 1000 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amelynek az előkészítése 2021-ben indult el, és most úgy néz ki, hogy 2027 nyarára fejeződik be. Ez rendkívül hosszú idő egy ilyen léptékű átalakításnál

– mondta a Metropolnak.

A fejlesztés egyik legnagyobb vesztesége a megszűnő parkolóhelyek. A biciklisáv és a sok helyen szélesebb járda kialakítása miatt több parkolóhely megszűnik, miközben a környéken már most is nehéz parkolni.

A parkolóhelyek megszűnése komoly probléma. A környéken nincs elegendő parkolóház, bár vannak már olyan újabb építésű házak a környéken, amelyeknek van mélygarázsa, de a Mester utcában a parkolás különösen érzékeny kérdés

– hangsúlyozta Almássy Kornél.

A szakértő szerint is a lakosság részéről jelentős az elégedetlenség. Bár a BKK korábban társadalmi egyeztetésről beszélt, a visszajelzések alapján sokan nem értenek egyet az átalakítással.

A tervek szerint a biciklisáv a járda mellett kap helyet, miközben az autók és a villamosok közös pályán haladnak majd.

Az autósforgalmat gyakorlatilag felviszik a villamossínekre. Ez komoly torlódásokat okozhat, mert a villamos így elveszíti azt az előnyét, hogy akadálytalanul közlekedhet

– magyarázta Almássy Kornél.

BKK terv

Hozzátette: a Mester utcában ugyan nem extrém nagy, de stabil autós forgalom van, ezért a közös pálya jelentős fennakadásokat okozhat.

A kötött pályának az a lényege, hogy nincs közúti befolyásoltsága. Ha az autók is ott haladnak, ez az előny megszűnik, és torlódások alakulhatnak ki.

A szakértő szerint különösen vitatható, hogy a biciklisáv indokolt-e ezen a szakaszon, mivel jelenleg alacsony ott a kerékpáros forgalom.