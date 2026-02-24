RETRO RÁDIÓ

Biciklisáv miatt a villamossínekre terelik az autókat a Mester utcában – a szakértő szerint dugók és forgalomváltozás jöhet

Az egymilliárd forintba kerülő beruházás lényegesen átalakítja a Mester utca közlekedését. A biciklisáv indokoltsága kétséges.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Budapest Mester utca biciklisáv Ferencváros

Újabb forgalmi átalakítás jön Ferencváros egyik fontos útján: a BKK tervei szerint biciklisáv épül a Mester utcában, miközben a járdát kiszélesítik és parkolóhelyeket szüntetnek meg. A módosítás egyik legnagyobb vitát kiváltó eleme, hogy az autós forgalmat a villamossínekre terelhetik.

biciklisáv
 Biciklisáv lesz a Mester utcában is (Fotó: Metropol)

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a projekt előkészítése már évekkel ezelőtt elindult, de a kivitelezés rendkívül lassan haladt.

Egy közel 1000 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amelynek az előkészítése 2021-ben indult el, és most úgy néz ki, hogy 2027 nyarára fejeződik be. Ez rendkívül hosszú idő egy ilyen léptékű átalakításnál

– mondta a Metropolnak.

A fejlesztés egyik legnagyobb vesztesége a megszűnő parkolóhelyek. A biciklisáv és a sok helyen szélesebb járda kialakítása miatt több parkolóhely megszűnik, miközben a környéken már most is nehéz parkolni.

A parkolóhelyek megszűnése komoly probléma. A környéken nincs elegendő parkolóház, bár vannak már olyan újabb építésű házak a környéken, amelyeknek van mélygarázsa, de a Mester utcában a parkolás különösen érzékeny kérdés

– hangsúlyozta Almássy Kornél.

A szakértő szerint is a lakosság részéről jelentős az elégedetlenség. Bár a BKK korábban társadalmi egyeztetésről beszélt, a visszajelzések alapján sokan nem értenek egyet az átalakítással.

A tervek szerint a biciklisáv a járda mellett kap helyet, miközben az autók és a villamosok közös pályán haladnak majd.

Az autósforgalmat gyakorlatilag felviszik a villamossínekre. Ez komoly torlódásokat okozhat, mert a villamos így elveszíti azt az előnyét, hogy akadálytalanul közlekedhet

– magyarázta Almássy Kornél.

BKK terv

Hozzátette: a Mester utcában ugyan nem extrém nagy, de stabil autós forgalom van, ezért a közös pálya jelentős fennakadásokat okozhat.

A kötött pályának az a lényege, hogy nincs közúti befolyásoltsága. Ha az autók is ott haladnak, ez az előny megszűnik, és torlódások alakulhatnak ki.

A szakértő szerint különösen vitatható, hogy a biciklisáv indokolt-e ezen a szakaszon, mivel jelenleg alacsony ott a kerékpáros forgalom.

Mester utca utcaképek 2026.02.16
A Mester utca amúgy is egy szűk utca (Fotó: Metropol)

„Egy olyan útvonalon alakítanak ki önálló kerékpáros infrastruktúrát, ahol a kerékpáros forgalom elenyésző. A kihasználtsága finoman szólva sem jelentős.”

Almássy szerint lett volna egyszerűbb megoldás is.

Egy kerékpáros nyom felfestése az úttestre elegendő lett volna, és így külön pályán haladhatna az autós forgalom és a villamos

A beruházás költsége több mint egymilliárd forint (1, 16 Mrd Ft ), ami a szakértő szerint komoly kérdéseket vet fel a főváros pénzügyi helyzetében.

Ebből az összegből 5–6 kilométer utat is fel lehetne újítani, vagy legalább a kopóréteget kicserélni. Jogos kérdés, hogy a jelenlegi kátyús útállapotok mellett vajon ez volt-e a legfontosabb beruházás.

A szakértő szerint a projekt mögött egy hosszabb távú forgalomcsillapítási stratégia állhat.

Az ilyen átalakítások után gyakran további korlátozásokat vezetnek be, például behajtási tilalmakat. Így végül jelentősen csökkenthetik az autós forgalmat.

A szakértő összességében úgy látja, hogy a biciklisáv kialakítása a jelenlegi formában több problémát okozhat, mint amennyit megold.

Nem az a kérdés, hogy szükség van-e  ilyen típusú urbanisztikai fejlesztésekre, hanem az, hogy ez ma prioritás-e. Ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ez a forgalomtechnikai kialakítás inkább káoszt és sok bosszúságot fog okozni a környék közlekedésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu