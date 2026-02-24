Biciklisáv miatt a villamossínekre terelik az autókat a Mester utcában – a szakértő szerint dugók és forgalomváltozás jöhet
Az egymilliárd forintba kerülő beruházás lényegesen átalakítja a Mester utca közlekedését. A biciklisáv indokoltsága kétséges.
Újabb forgalmi átalakítás jön Ferencváros egyik fontos útján: a BKK tervei szerint biciklisáv épül a Mester utcában, miközben a járdát kiszélesítik és parkolóhelyeket szüntetnek meg. A módosítás egyik legnagyobb vitát kiváltó eleme, hogy az autós forgalmat a villamossínekre terelhetik.
Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a projekt előkészítése már évekkel ezelőtt elindult, de a kivitelezés rendkívül lassan haladt.
Egy közel 1000 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amelynek az előkészítése 2021-ben indult el, és most úgy néz ki, hogy 2027 nyarára fejeződik be. Ez rendkívül hosszú idő egy ilyen léptékű átalakításnál
– mondta a Metropolnak.
A fejlesztés egyik legnagyobb vesztesége a megszűnő parkolóhelyek. A biciklisáv és a sok helyen szélesebb járda kialakítása miatt több parkolóhely megszűnik, miközben a környéken már most is nehéz parkolni.
A parkolóhelyek megszűnése komoly probléma. A környéken nincs elegendő parkolóház, bár vannak már olyan újabb építésű házak a környéken, amelyeknek van mélygarázsa, de a Mester utcában a parkolás különösen érzékeny kérdés
– hangsúlyozta Almássy Kornél.
A szakértő szerint is a lakosság részéről jelentős az elégedetlenség. Bár a BKK korábban társadalmi egyeztetésről beszélt, a visszajelzések alapján sokan nem értenek egyet az átalakítással.
A tervek szerint a biciklisáv a járda mellett kap helyet, miközben az autók és a villamosok közös pályán haladnak majd.
Az autósforgalmat gyakorlatilag felviszik a villamossínekre. Ez komoly torlódásokat okozhat, mert a villamos így elveszíti azt az előnyét, hogy akadálytalanul közlekedhet
– magyarázta Almássy Kornél.
Hozzátette: a Mester utcában ugyan nem extrém nagy, de stabil autós forgalom van, ezért a közös pálya jelentős fennakadásokat okozhat.
A kötött pályának az a lényege, hogy nincs közúti befolyásoltsága. Ha az autók is ott haladnak, ez az előny megszűnik, és torlódások alakulhatnak ki.
A szakértő szerint különösen vitatható, hogy a biciklisáv indokolt-e ezen a szakaszon, mivel jelenleg alacsony ott a kerékpáros forgalom.
„Egy olyan útvonalon alakítanak ki önálló kerékpáros infrastruktúrát, ahol a kerékpáros forgalom elenyésző. A kihasználtsága finoman szólva sem jelentős.”
Almássy szerint lett volna egyszerűbb megoldás is.
Egy kerékpáros nyom felfestése az úttestre elegendő lett volna, és így külön pályán haladhatna az autós forgalom és a villamos
A beruházás költsége több mint egymilliárd forint (1, 16 Mrd Ft ), ami a szakértő szerint komoly kérdéseket vet fel a főváros pénzügyi helyzetében.
Ebből az összegből 5–6 kilométer utat is fel lehetne újítani, vagy legalább a kopóréteget kicserélni. Jogos kérdés, hogy a jelenlegi kátyús útállapotok mellett vajon ez volt-e a legfontosabb beruházás.
A szakértő szerint a projekt mögött egy hosszabb távú forgalomcsillapítási stratégia állhat.
Az ilyen átalakítások után gyakran további korlátozásokat vezetnek be, például behajtási tilalmakat. Így végül jelentősen csökkenthetik az autós forgalmat.
A szakértő összességében úgy látja, hogy a biciklisáv kialakítása a jelenlegi formában több problémát okozhat, mint amennyit megold.
Nem az a kérdés, hogy szükség van-e ilyen típusú urbanisztikai fejlesztésekre, hanem az, hogy ez ma prioritás-e. Ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ez a forgalomtechnikai kialakítás inkább káoszt és sok bosszúságot fog okozni a környék közlekedésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre