Szentkirályi Alexandra: A Kutyapárt droggal szeretne pénzt szerezni az államnak

Ne szívj füvet!

A Kutyapárt listavezetője a marihuána legalizációjával szeretne pénzt szerezni az államnak.

Most ne is nyissuk ki azt a végeláthatatlan vitát a főváros drogpárti stratégiájáról, hogy mivé lettek azok az országok és nagyvárosok, ahol a drogok oldalára álltak. Mind ismerjük a zombikkal teli utcaképeket.

De mint anya és politikus is… hogyan mondhat egy párt jelöltje olyat, ki gondolhatja azt, hogy az emberek függőségével, lassú elbutításával és halálával szeretne pénzt szerezni?

A dílereken kívül a Kutyapárt politikusai.

Ahogy a dílerekkel és drogokkal szemben, úgy a drogpárti politikával szemben is zéró toleranciát kell tanúsítanunk.

Április 12-én a Fidesz a zéró tolerancia pártja