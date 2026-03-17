Szentkirályi Alexandra: A Kutyapárt droggal szeretne pénzt szerezni az államnak
Az emberek függőségével, lassú elbutításával és halálával szeretne pénzt szerezni?
Ne szívj füvet!
A Kutyapárt listavezetője a marihuána legalizációjával szeretne pénzt szerezni az államnak.
Most ne is nyissuk ki azt a végeláthatatlan vitát a főváros drogpárti stratégiájáról, hogy mivé lettek azok az országok és nagyvárosok, ahol a drogok oldalára álltak. Mind ismerjük a zombikkal teli utcaképeket.
De mint anya és politikus is… hogyan mondhat egy párt jelöltje olyat, ki gondolhatja azt, hogy az emberek függőségével, lassú elbutításával és halálával szeretne pénzt szerezni?
A dílereken kívül a Kutyapárt politikusai.
Ahogy a dílerekkel és drogokkal szemben, úgy a drogpárti politikával szemben is zéró toleranciát kell tanúsítanunk.
Április 12-én a Fidesz a zéró tolerancia pártja
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon közzétett videójában.
