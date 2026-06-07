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Borbély Balázs felrúgta a tervet; máris pletykálnak a Fradi miatt

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Borbély Balázs máris módosított a felkészülésen. A Fradi közben újabb magyar labdarúgót szemelt ki, a klub korábbi edzőjét pedig megműtötték. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sporthírei a héten!

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Szerző: B.
Létrehozva: 2026.06.07. 14:00
Fradi Máté Csaba Borbély Balázs Szendrei Norbert

Borbély Balázs a kinevezését követően rögtön módosított a Fradi felkészülési programján. Az eredeti tervek szerint a csapat Robbie Keane irányításával június 11-én kezdte volna meg a munkát, az újonnan kinevezett 46 éves magyar szakember azonban nem kíván addig várni, így az első edzést június 8-ra hozta előre. Az időpont módosítása több szempontból is indokolt lehet. Erről részleteket ezen a linken keresztül olvashatsz! A változtatás nem érinti Gruber Zsombort és Osváth Attilát, aki június 9-én még a Kazahsztán elleni válogatott mérkőzésen lép pályára a Nagyerdei Stadionban. Míg Lenny Joseph a közelgő labdarúgó-világbajnokságra hangol.

Borbély Balázs a Fradi vezetőedzője
Borbély Balázs máris módosított a Fradi felkészülésén Fotó: Dömötör Csaba

Újabb magyar a Fradiban?

Borbély kinevezését követően azzal kapcsolatban is elindultak a pletykák, hogyan frissíti majd keretét a Ferencváros. Az biztosra vehető, hogy az igazolások között lesznek magyarok, akikkel könnyebb betartani az MLSZ „magyarszabályát”. Arról hallani, hogy a válogatott kerettag Szendrei Norbert az egyik kiszemelt – a középpályás viszont hazai szinten sem olcsó, 1,5 millió euró (540 millió forintért). Az esetleges klubváltás részleteiről ezen a linken olvashatsz!

Budapesten került kés alá a Fradi hajdani edzője

Az FTC egykori edzője, Máté Csaba közben műtéten esett át. „Izgulok, hogy időben felépüljek a műtétem után, tudniillik Budapesten kerültem kés alá” – újságolta a Metropolnak a szakember. Hogy pontosan miért kellett operáción átesnie, arról ezen a linken olvashatsz bővebben! Mint ismert, Máté jelenleg az orosz bajnokságban dolgozik együtt a Fradi korábbi trénerével, Sztanyiszlav Csercseszovval.

 

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