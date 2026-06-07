"Gratulálok a kisbabához" - Elragadtatott hozzászólások árasztották el Törőcsik Franciska fotóját
Özönlöttek a jókívánságok! Törőcsik Franciska a közelmúltban jelentette be, hogy nagynéni lett.
Igazán nincs oka a panaszra Törőcsik Franciskának, hiszen a karrierje szempontjából igazi sikerszériát él át jelenleg. A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték mindent vitt, olyannyira, hogy az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar filmje lett. A népszerűségének hála hamarosan érkezik a folytatás, de ugyancsak sokak szívébe lopta be magát a színpadi feldolgozása is. Emellett a Hunyadi című sorozat, valamint a Magyar menyegző is tarolt a közönség soraiban, így az immár Jászai Mari-díjas színésznő vitán felül a karrierje csúcsán jár jelenleg, és messze még a vége.
Törőcsik Franciska emellett a magánéletében is boldognak vallhatja magát: a párkapcsolatait illetően ugyan nem nyilatkozik, azt viszont határtalan boldogsággal kürtölte világgá a közelmúltban, hogy nagynéni lett, miután a húgának, az énekes-dalszerző Hannának kisbabája született. A testvérpár egyébként igen szoros kapcsolatot ápol egymással, így az újdonsült családtag érkezése után is találnak alkalmat rá, hogy egy kis időt együtt tölthessenek.
King Kong elrabolta a kismamát egy kávéra
- jelentette be az Instagram-oldalán Törőcsik Franciska, utalva ezzel a csatolt fotók egyikének hátterében látható, arany King Kong szoborra. A rajongók csakhamar el is árasztották kedves szavakkal és jókívánságokkal a kommentszekciót.
Gratulálok a kisbabához, minden jót kívánok az egész családnak
- írta az egyikük.
Remélem, hogy King Kong udvarias volt, és a legjobb kávét szervírozta! Jó egészséget kívánok Nektek!
- üzente egy másik követő.
Mutatjuk is Törőcsik Franciska fényképeit!
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