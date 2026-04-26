Hoppá! Törőcsik Franciska köntösben sétálgatott az Astorián - Fotó

Vannak reggelek, amikor az ember legszívesebben ki sem kelne a meleg takaró alól, Törőcsik Franciska azonban egy szinttel feljebb emelte a kényelem fogalmát. A népszerű színésznő a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen teljes természetességgel, egy rózsaszín fürdőköntösben látható az Astoria forgatagában, alaposan meglepve a járókelőket.

Bakancslistás élmény forgatás közben: Törőcsik Franciska a Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai alatt hódította meg Budapestet a nem mindennapi szettben / Fotó: Mate Krisztian

Ezért viselt köntöst Törőcsik Franciska

Bár a látvány elsőre egy elnyújtott vasárnapi reggelnek tűnhetne, a háttérben természetesen most is a munka állt. Franciska bejegyzéséből kiderült, hogy a formabontó „outfit” a Hogyan tudnék élni nélküled? című film forgatásának köszönhető. A színésznő humorosan megjegyezte, hogy ezzel egy újabb tétel került le a bakancslistájáról: végre fényes nappal, köntösben is bejárhatta a város egyik legikonikusabb pontját.