RETRO RÁDIÓ

Törőcsik Franciska sosem látott felvételt mutatott, tényleg ilyen?

Elképesztő hangulat uralkodott, ezt Törőcsik Franciska videója bizonyítja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 16:00
Törőcsik Franciska forgatás tánc

Törőcsik Franciska egészen fantasztikus sikersorozatban van, hiszen az utóbbi években olyan alkotásokban szerepelt, mint a Hunyadi, a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a nemrég bemutatott Magyar menyegző, ami első helyen nyitott a magyar mozis listán – az pedig már csak hab a tortán, hogy hamarosan érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása.

Törőcsik Franciska Fotó: Mate Krisztian

Rengetegen megnézték moziban a Magyar menyegző című filmet, és a visszajelzések alapján nagyon tetszett az embereknek, Törőcsik Franciska ismét remek alakítást nyújtott. Úgy tűnik, hogy a forgatás is igazán jó hangulatban zajlott, ugyanis a színésznő most megosztott egy különleges felvételt arról, hogy az átállások alatt is énekeltek, táncoltak.

Egy forgatáson rengeteget kell várakozni, de az erdélyi forgatásokon, hála a zenészeknek, egy percig nem unatkoztunk az átállásokban, csak úgy repült az idő…🌷

– írta Törőcsik Franciska, akinek itt lehet megtekinteni a videóját:

Íme a Magyar menyegző előzetese, hátha valakinek meghozza a kedvét ahhoz, hogy megnézze ezt a kellemes kis magyar filmet a mozikban:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu