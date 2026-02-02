Törőcsik Franciska sosem látott felvételt mutatott, tényleg ilyen?

Törőcsik Franciska egészen fantasztikus sikersorozatban van, hiszen az utóbbi években olyan alkotásokban szerepelt, mint a Hunyadi, a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a nemrég bemutatott Magyar menyegző, ami első helyen nyitott a magyar mozis listán – az pedig már csak hab a tortán, hogy hamarosan érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása.

Törőcsik Franciska Fotó: Mate Krisztian

Rengetegen megnézték moziban a Magyar menyegző című filmet, és a visszajelzések alapján nagyon tetszett az embereknek, Törőcsik Franciska ismét remek alakítást nyújtott. Úgy tűnik, hogy a forgatás is igazán jó hangulatban zajlott, ugyanis a színésznő most megosztott egy különleges felvételt arról, hogy az átállások alatt is énekeltek, táncoltak.

Egy forgatáson rengeteget kell várakozni, de az erdélyi forgatásokon, hála a zenészeknek, egy percig nem unatkoztunk az átállásokban, csak úgy repült az idő…🌷

– írta Törőcsik Franciska, akinek itt lehet megtekinteni a videóját:

Íme a Magyar menyegző előzetese, hátha valakinek meghozza a kedvét ahhoz, hogy megnézze ezt a kellemes kis magyar filmet a mozikban: