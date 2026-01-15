A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja felrobbantotta az internetet: Ilyen volt kicsinek a filmcsillag – Fotó!

Törőcsik Franciska igazi filmcsillaggá nőtte ki magát az elmúlt években. A Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus filmben nyújtott alakítása pedig egészen új szintre emelte a karrierjét. A közönség imádja a természetességét és az őszinte kisugárzását. Most pedig egy múltidéző poszttal mutatta meg, honnan indult minden.

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja kiskora óta színészkedik (Fotó: Törőcsik Franciska/Instagram)

A Hogyan tudnék élni nélküled? csillaga a színpadra született

Az Instagramon megosztott fotón a pici Franciska látható, aki már akkor is magabiztosan állt a kamera előtt. A színésznő a képhez ennyit írt:

Bár a videófelvételt még mindig keresem, de ez az egy fotó is mindent elmond.

A kommentelők szerint már gyerekként sugárzott belőle az a különleges energia, ami ma a vásznon is működik. Sokan megjegyezték: nem is kérdés, hogy a színpad és a kamera világa neki volt megírva. A rajongók szinte elárasztották a bejegyzést szívecskékkel és dicsérő szavakkal.

Aranyos voltál és most is az vagy. Látszik, hogy tehetségnek születtél

– írták többen.

Mások szerint a Hogyan tudnék élni nélküled? sikere egyáltalán nem véletlen, hiszen Franciska már gyerekként is ösztönösen hozta a neki szánt szerepeket.

Egy film, ami mindent megváltoztatott

A romantikus mozi nemcsak a nézők szívét hódította meg, hanem a szereplőkét is közelebb hozta a közönséghez. Törőcsik Franciska mellett Ember Márk és Marics Peti is fontos szerepet kapott a filmben, és a duó dinamikája sokak szerint az egyik legerősebb eleme lett a történetnek. Franciska érzékeny játéka különösen emlékezetes maradt, sokan innen kezdték igazán figyelni a pályáját. Demjén Ferenc Rózsi slágerei pedig különösen fontos szerepet kaptak a filmben.

Nosztalgia, ami közelebb hozza a sztárt

A gyerekkori kép azért is ütött ennyire, mert emberközelivé tette a színésznőt. A rajongók imádják, amikor egy sztár megmutatja a múltját, a kezdeteket és a bizonytalanságokat. Törőcsik Franciska posztja pontosan ezt adta: egy pillanatot abból az időből, amikor még senki sem sejtette, hogy egyszer a Hogyan tudnék élni nélküled? egyik legnagyobb sztárja lesz.