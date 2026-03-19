Meghan terve válságba sodorhatja Harryt – a hercegnek meg kell találnia önmagát

A Variety szerint a streamingóriás végzett a hercegi párral. Jövedelmező együttműködésük 2020 szeptemberében kezdődött, kilenc hónappal azután, hogy Harry herceg és Meghan Markle kilépett a király életből, és úgy döntöttek, hogy az Egyesült Államokban kezdenek új életet. A pár ötéves szerződést írt alá a Netflixszel, hogy pénzügyi függetlenséget érjenek el a királyi család utáni életükben.

Ez már nem elég: új irányt kell találnia Harry hercegnek és Meghan Marklenek

Hatrészes dokumentumfilm-sorozatuk, a Harry & Meghan, hatalmas sikert aratott a platformon, de a folytatásos projektek, mint például a Heart of Invictus és a Polo, nem találtak közönségre. Aztán, 2025 márciusában, jött a With Love, Meghan első évada. Széles körben kritizálták, a második évad és az ünnepi különkiadás pedig nem került be a Netflix 2025-ös top 1000 műsora közé. Azóta megerősítést nyert, hogy a harmadik évadra nem tér vissza.

Amikor ötéves szerződésük tavaly nyáron lejárt, bejelentették, hogy a Sussex házaspár szerződését egy kevésbé jövedelmező első megjelenési szerződésre minősítik le, amely a Netflixnek adta az elsőbbséget minden új projekt esetében. Aztán, éppen ebben a hónapban, bejelentették, hogy a Netflix megválik Meghan életmódmárkájától, az As Evertől, teljesen függetlenné téve azt, miután korábban a streamingóriás anyagilag támogatta.

Vajon mindez Harry és Meghan hollywoodi álmának végét jelentheti?

Régóta kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a pár jövője. A kritikusok megegyeznek abban, hogy a legnagyobb sikerük eredendően összefügg a királyi családdal kapcsolatos nyilvános panaszaikkal.

„A sussexiek azon vélt szokása, hogy ugyanazon történet újracsomagolt változatait árulják a királyi életből való kilépésükről, kimerítette a Netflixet” – állítja a Variety.

Mayah Riaz, a sztárok PR-szakembere elárulta: „A Netflix volt a legnagyobb hitelességi mutatójuk Hollywoodban, és az ilyen jellegű támogatás elvesztése rontja a »hatalmi pár« státuszukat.”

Mayah meglátása szerint Harry herceg, feleségével ellentétben, továbbra is számottevő egyéni márkaértékkel bír, köszönhetően katonai múltjának és elkötelezett jótékonysági tevékenységének: „A közvélemény szemében Harry sokkal közvetlenebb és kevésbé megosztó személyiség, mint Meghan.”

PR-szempontból ő a kiszámíthatóbb és biztosabb érték. Megfelelő stratégia mellett elismert, céltudatos vezetővé válhatna, azonban jelenleg odaláncolja a közös narratíva, amely sajnos nem minden esetben szolgálja az ő egyéni érdekeit.

A szakértő úgy véli, a hitelesség helyreállításához a párnak az egyszerűség és a valódi kapcsolódás útján kellene elindulnia: