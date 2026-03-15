Kitálalt a szájról olvasó: ez hangzott el Vilmos herceg és Harry herceg között a királynő halála utáni veszekedés során
Döbbenetes részleteket közölt a szakértő. A szájról olvasó most leleplezte, mi hangzott el a két testvér között.
Vilmos és Harry herceg összevesztek a windsori sétájuk előtt, körülbelül két nappal a királynő halála után – állította egy profi szájról olvasó szakértő.
Vilmos és Harry herceg összevesztek, Katalin hercegnének kellett közbeavatkoznia
Nicola Hickling elárulta, hogy még mindig vitatkoztak, amikor Katalin hercegné azt mondta nekik:
Ne veszekedjetek már!
Elmondta, hogy a 2022-es, gyászoló emberekkel való találkozóról készült felvételen látható, ahogy Vilmos herceg felesége felé fordul, és azt mondja:„Menjünk tovább”.
Röviddel ezután Harry megérintette testvére vállát. Hickling elmondta, hogy Vilmos így szólt a testvéréhez: „Miért vagyunk együtt?”, „Ez még nem a vég.”
Hozzátette: „Meghan Markle közbeszól: »Ma ne.«”
Nyilvánvalóan érezte a feszültséget
– jegyezte meg a szájról olvasó szakértő.
Hickling asszony a Channel 5 csatornán sugárzott „Lip-Reading The Royals” című dokumentumfilmben elmondta, hogy Harry így folytatta: „Kérlek, ne most.” „Ezt nem láttam előre.”
Ekkor szólt közbe Katalin hercegné: „Ne vitatkozzatok.” Eközben a sussexi herceg és hercegné szóvivője tegnap cáfolta a királyi témákkal foglalkozó szerző, Tom Bower új könyvében szereplő állítást, miszerint Kamilla királyné Meghant zsarnoknak nevezte, és ezt „elmezavaros összeesküvésnek” nevezte – írja a The Sun.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre