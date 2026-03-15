Kitálalt a szájról olvasó: ez hangzott el Vilmos herceg és Harry herceg között a királynő halála utáni veszekedés során

Döbbenetes részleteket közölt a szakértő. A szájról olvasó most leleplezte, mi hangzott el a két testvér között.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 17:30
Vilmos és Harry herceg összevesztek a windsori sétájuk előtt, körülbelül két nappal a királynő halála után – állította egy profi szájról olvasó szakértő.

Vilmos és Harry herceg összevesztek, Katalin hercegnének kellett közbeavatkoznia

Nicola Hickling elárulta, hogy még mindig vitatkoztak, amikor Katalin hercegné azt mondta nekik: 

Ne veszekedjetek már!

Elmondta, hogy a 2022-es, gyászoló emberekkel való találkozóról készült felvételen látható, ahogy Vilmos herceg felesége felé fordul, és azt mondja:„Menjünk tovább”.

Röviddel ezután Harry megérintette testvére vállát. Hickling elmondta, hogy Vilmos így szólt a testvéréhez: „Miért vagyunk együtt?”, „Ez még nem a vég.”

Hozzátette: „Meghan Markle közbeszól: »Ma ne.«”

Nyilvánvalóan érezte a feszültséget

– jegyezte meg a szájról olvasó szakértő.

Hickling asszony a Channel 5 csatornán sugárzott „Lip-Reading The Royals” című dokumentumfilmben elmondta, hogy Harry így folytatta: „Kérlek, ne most.” „Ezt nem láttam előre.”

Ekkor szólt közbe Katalin hercegné: „Ne vitatkozzatok.” Eközben a sussexi herceg és hercegné szóvivője tegnap cáfolta a királyi témákkal foglalkozó szerző, Tom Bower új könyvében szereplő állítást, miszerint Kamilla királyné Meghant zsarnoknak nevezte, és ezt „elmezavaros összeesküvésnek” nevezte – írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
