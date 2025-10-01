A szakértő árulta el: Vilmos herceg előbb lehet király, mint gondoltuk

Sokan tanakodnak azon, hogy birkózna meg ezzel a feladattal a walesi herceg.
III. Károly király egészségügyi problémái és a kora miatt is sokan azt feltételezik, hogy hamarosan az idősebbik fia, Vilmos herceg veheti át az ország irányítását. III. Károly király 2022-ben lépett a trónra, édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő halála után, aki 70 évig uralkodott.
II. Erzsébet királynő meglehetősen későn adta át a trónt a fiának. III. Károly király ekkor 73 éves volt, az idős uralkodó pedig több egészségügyi problémával is küzd, köztük egy rákos betegség miatt is kezelésben részesül. Emiatt a királyi szakértőket igencsak foglalkoztatja az a gondolat, hogyan boldogulna Vilmos, amennyiben a vártnál hamarabb trónra kell lépnie.
Sokan valószínűnek tartják, hogy Vilmos hercegnek a vártnál hamarabb kell átvennie a királyi feladatok ellátását. A walesi herceg már komolyabb teendőket is ellát, jelentősebb alkotmányos és ceremoniális pozíciót tölt be, illetve helyettesítette már a királyt állami rendezvényeken és nemzetközi utakon is. A közelmúltban például a feleségével, Katalin hercegnével köszöntötte az Amerikai Egyesült államok elnökét, Donald Trumpot és feleségét, egy állami látogatás során. A találkozás megerősítette a két ország közötti kedvező kapcsolatot a jövő szempontjából, és ez mind a hercegi párnak köszönhető. Vilmosnak a király jobb kezének kell lennie minden kérdésben, hogy az édesapja után át tudja venni az ország irányítását.
A William and The King: Like Father, Like Son című dokumentumfilmben a szakértők megosztották véleményüket Vilmos trónra lépéséről, és arra jutottak, a herceg készen áll az uralkodásra. A szakértők azt is elárulták, miszerint a herceget évtizedek óta ismerő személyek mind habozás nélkül kijelentették, a trónörökös teljes mértékben megbirkózna az uralkodással járó kötelességekkel.
A szakértők ezután arra is kitértek, hogy a herceg egy modernebb, emberségesebb monarchiát hozna létre az uralkodása alatt. A királyság inkább a népre fókuszálna, és egy empatikusabb rendszert építene ki - írja a Mirror.
